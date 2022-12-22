Травля в школе. На что еще жалуются кубанские дети по телефону доверия

В Краснодаре прошел круглый стол, посвященный психологической помощи детям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый месяц на детский телефон Кубани поступают сотни звонков. Их принимают опытные психологи. Они выявляют проблемы и либо решают ее сами, с помощью собеседника, либо передают специалистам.

Детский телефон доверия работает на Кубани уже 12 лет. Он был создан еще в 2010 – на базе «Краевого методического центра» министерства труда и социального развития региона.

- Как правило, дети не всегда готовы идти к специалистам. Звонок на нашу горячую линию – первый шаг для ребят, – говорит Дарья Малюкова, ведущий специалист, психолог отдела консультативно-психологической помощи по телефону «Краевой методический центр».

По статистике, 75% обращений поступают от детей или родителей. Чаще всего звонки связаны со спорами в семье, трудностями в воспитании и общении со сверстниками.

- Реже дети жалуются на жестокое обращение и сексуальное насилие, травлю в школах и досуговых центрах. Наша задача – создать безопасное место для ребенка. Бывает, что дети не готовы рассказать о проблеме родителям, но делятся с операторами. Мы обсуждаем это, проигрываем возможную реакцию семьи. Если, конечно, ребенок хочет этого, – объясняет Малюкова.

Причем обращение может быть анонимным. Это актуально, когда ребенок рассказывает об отношениях дома или травле в интернете. Это одни из самых популярных тем на горячей линии.

- Обращений много. У нас работает 16 центров в крае, 15 – в районах, один – в Краснодаре. До 14 лет ребенок получает помощь через родителей или законных представителей, после – сам, – рассказывает Диана Губина директор «Центра диагностики и консультирования» Краснодарского края.

По статистике, консультации длятся от полутора до двух часов. Идет честный разговор между ребенком и оператором. Вместе они находят и изучаю проблему, а затем ищут решение.

- Если ребенок оставляет данные, если ему нужна личная проработка, мы выходим на управление образование района, школьных психологов и ищем решение офлайн, – говорит Губина.

Считается, что люди избегают психологов из-за травли. Они боятся, что сведения о приеме станут открытыми. Но это не так. Во-первых, можно оставить анонимное обращение. Во-вторых, все сообщения защищены. Они не придадутся огласки без согласия заявителя.

- Чем раньше человек обратится, тем менее запущенной будет ситуация. И потребуется меньше усилия для нормализации ситуации, – утверждает Юлия Васянина, главный внештатный детский специалист-психиатр министерства здравоохранения Краснодарского края.

Избегать общения с психологом не стоит. Бесплатную консультацию можно получить и по телефону, и лично. При районных больницах в крае есть кабинеты психиатра.

- Бывают рутинные ситуации: небольшие конфликты в семьи, школе. Они требуют обращения к психологу. Он разобраться и найти простые решения проблемы, снятия напряжения. Но есть экстремальные ситуации. И они требуют обращения к психиатрической службе, – объясняет Васянина.

Что такое экстремальные ситуации? Например, у ребенка резко изменилось поведение, появились несвойственные ему черты. Например, он ушел в себя, стал капризным, отказался от еды. Или наоборот. Помочь ребенку может и должен родитель: сперва – с помощью личной беседы, затем – через общение с психологом.

- Многие боятся учета. Но его не существует уже 20 лет. Это называется диспансерным наблюдением, и подлежат ему пациенты со стойкими хроническими и часто обостряющимися проявлениями. Они нуждаются в непрерывном наблюдении и лечении. Большинство ребят получает лечебно-консультативную помощь, и все, ни на какой учет подростка не ставят, – заключает эксперт.

Психологи постоянно внедряют новые методы терапии, среди подростков популярен групповой. Вместе они решают проблемы в привычном социуме. Это минимизирует стресс и переживания.

- Подросток понимает, что он не один, что проблемы, которые возникают у него, есть и у других ребят. Ему проще работать над ними. Как правило, групповая работа и быстрее, и эффективнее, – заключает Васянина.

Причем за помощью обращаются не только подростки. Недавно на краевой центр диагностики и консультирования» вышел кубанский ВУЗ. Он попросил педагогическую и психологическую помощь учащимся.

Параллельно кипят работы в школах. Каждые полгода в учебных заведения Кубани проходят мониторинги психологического эмоционального состояния детей.

- Они выявляют небольшие проблемы, над которыми работают школьные психологи. Правда, у родителей есть боязнь постановки детей на контроль в заведении. Приходится объяснить, что бояться нечего. Если документы и появятся, то они будут зашифрованы и никуда не уйдут. Наша задача – помочь ребенка, – резюмирует Диана Губина.

Напомним, что на Кубани продолжают работу несколько телефонов доверия для детей и родителей. Они принимают как анонимные, так и персональные заявки. Главное – не бояться говорить о своих проблемах, а решить их помогут квалифицированные специалисты.

Телефон горячей линии: 8-800-200-01-22.