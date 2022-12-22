Свиной грипп или ковид: как их отличить и снизить риски осложнений

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

В зимний период заболеваемость ОРВИ традиционно возрастает. COVID-19 по-прежнему стоит на повестке дня, но в этом году распространен еще и свиной грипп. От других видов ОРВИ его отличают повышенный риск пневмонии и летального исхода. Заболевание характеризуется внезапным началом, стремительным развитием и ярко выраженной агрессивной симптоматикой. На Кубани из официально зарегистрированных случаев заражения гриппом с начала эпидсезона около 80% приходятся именно на свиной вирус.

Крайне важно идентифицировать заболевание на первых этапах: лечение при свином гриппе отличается от лечения пациентов с COVID-19 или другими видами ОРВИ.

О том, как вовремя диагностировать свиной грипп и как уберечь своих близких от заражения, «Комсомолке» рассказал врач-терапевт клиники Екатерининская, кандидат медицинских наук Сергей Софель.

- Сергей Анатольевич, с гриппом мы сталкиваемся ежегодно. В этом году получили «сюрприз» в виде свиного вируса. Чем это заболевание отличается от гриппа обычного? По каким признакам его можно отличить и какие меры стоит предпринять при первых подозрениях?

- Свиной грипп в легкой форме схож по симптомам с другими ОРВИ. А вот среднетяжелая и тяжелая формы имеют ряд отличий. Во-первых, короткий инкубационный период - 1-2 суток, у ковида этот период дольше - около 7-14 дней. Во-вторых, стремительное развитие болезни - за 2 часа может резко ухудшиться состояние. Свиной грипп сопровождается высокой температурой, 39-40 градусов, и выраженной интоксикацией. При этом жаропонижающие не помогают или помогают, но ненадолго. Характерное отличие гриппа от коронавируса - это выраженная мышечная и головная боли, боль в области глазных яблок, светобоязнь и красные глаза. Для гриппа не характерны боль в горле и насморк, а также увеличение лимфоузлов - эти симптомы могут принадлежать аденовирусу. Свиной грипп быстро вызывает сухой мучительный кашель, потому что «бьет» по трахеям. В любом случае необходимо в первую очередь посетить врача-терапевта и изолировать себя от контактов с другими людьми.

Отличить коронавирус от свиного гриппа или других ОРВИ бывает затруднительно, в первые сутки болезни практически невозможно. В этом вопросе помогает ПЦР-тестирование.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

- Ранее ПЦР-тест делали при подозрении на COVID-19. Новый тест способен определить и коронавирус, и грипп?

- Клиника Екатерининская единственная в городе обеспечивает одномоментную и быструю дифференциальную диагностику свиного гриппа и коронавируса. Один раз необходимо сдать мазок, и в течение рабочего дня уже будет понятно, что у вас - COVID-19, свиной грипп или простуда.

Уникальная тест-система, которая в Краснодаре представлена только в Клинике Екатерининская, совмещает в себе 2 в 1 ПЦР-тесте: определяет и коронавирус, и свиной грипп всего за 5 часов. Данные этого теста в совокупности с результатами других анализов помогают специалистам оперативно увидеть «цель» и сформировать курс лечения. Чем раньше начнется терапия, тем ниже риски осложнений. Такая быстрая диагностика в Клинике Екатерининская позволит замедлить распространение инфекции среди населения.

- Как подготовиться к ПЦР-тесту на свиной грипп и коронавирус? Где именно в вашей сети можно сдать мазок?

- Мазок на ПЦР-исследование для выявления свиного гриппа и коронавируса можно сдать в любом медицинском центре нашей сети «Клиника Екатерининская», а в филиале на ул. Герцена это можно сделать в любое время суток. Для достоверности исследования важно минимум за три часа до взятия мазков воздержаться от курения, приема пищи, питья, полоскания рта или горла, использования спреев-освежителей для ротовой полости, промывания носа, использования каплей и мазей для носа.

- Каким образом свиной грипп «бьет» по организму? В случае с COVID-19 в первую очередь страдали органы дыхательной системы, сердце и сосуды. Какие мишени у свиного вируса?

- Свиной грипп, как и коронавирусная инфекция, отличается высоким риском поражения органов дыхания, в первую очередь бронхов и трахеи, провоцирует развитие пневмонии. Сосуды также под его прицелом. У пациентов со свиным гриппом в тяжелой форме может появиться сыпь, признаки расстройства желудочно-кишечного тракта - тошнота, рвота, диарея. Экзантема на фоне повышения температуры - тревожный признак тяжелого течения болезни.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

- Вы отмечали короткий инкубационный период свиного гриппа. Что способствует быстрому распространению заболевания?

- Вирус свиного гриппа содержит протеины, которые позволяют ему без труда прикрепляться к клеткам эпителия и быстро проникать внутрь. Люди, зараженные гриппом, могут быть источником инфекции в течение недели и даже более с момента проявления первых симптомов. Росту заболеваемости способствует и то, что иммунитет против болезни будет защищать непродолжительное время и есть риск подхватить вирус несколько раз в один эпидемиологический сезон.

- Какие профилактические меры можно предпринять для защиты здоровья - своего и близких?

- Главное средство защиты от гриппа по-прежнему - вакцинация. Современные вакцины от гриппа поливалентные, то есть обеспечивают иммунитет против нескольких штаммов гриппа, в том числе против свиного. Воздерживайтесь по возможности от посещения общественных мест, носите маску (при гриппе она более эффективна, чем при коронавирусе), при проявлении симптомов ОРВИ изолируйте себя от общения с близкими не менее чем на 7 дней. Не забывайте укреплять свой иммунитет и своевременно посещать врача. И очень важная рекомендация - не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачу и лечитесь эффективно.

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