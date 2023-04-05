В Адыгее из-за неисправности шлюзовых затворок Краснодарского водохранилища затопило 60 домов

На месте дежурят спасатели. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.

В Адыгее неисправность оборудования на оросительных каналах стала причиной подтопления нескольких садовых товариществ. От потоков воды пострадали жители дачных кооперативов «Здоровье» и «Дружба» Теучежского района республики.

- В 23 часа 40 минут диспетчерам республиканского главка МЧС России поступило сообщение о том, что в результате выхода из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища произошло подтопление около 60 частных дачных приусадебных участков, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Адыгея.

По данным спасателей в 15 домовладениях вода поднялась до отметки в 20 см.

- В целях безопасности были эвакуированы 65 человек. На месте работают две оперативные группы, это 17 человек и три единицы техники, - уточнили в ведомстве.

Сейчас затворку удалось закрыть, обстановка стабилизируется и вода с подтопленных территорий уходит. Ситуация находится на особом контроле Главного управления.

Краснодарское водохранилище считается самым крупным искусственным водоемом в регионе. Его строительство началось в апреле 1968 года, ровно 55 лет назад. В 1975 году объект был сдан в эксплуатацию. Главным предназначением водохранилища считается распределение водных ресурсов Кубани и защита от сезонных наводнений в низинах реки.