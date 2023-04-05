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Происшествия5 апреля 2023 6:02

Вода в домах поднималась до 20 см. В Адыгее оценивают ущерб после потопа из-за аварии на Краснодарском водохранилище

В Адыгее вода ушла из частных домов после аварии на Краснодарском водохранилище
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

В ночь на 5 апреля вышла из строя электрическая часть затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища. В результате под воду шли 60 дачных участков в Теучежском районе Адыгеи, эвакуировали 65 человек.

- Сообщение о сбое поступило спасателям в 23:40 4 апреля. Подтопило около 60 частных дачных приусадебных участков. В частности, в 15 домов вода зашла до 20 см. Пострадали дворы и дома в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Фото: t.me/mchs0101

Фото: t.me/mchs0101

К утру большая вода начала отступать.

- По состоянию на 8 часов утра вода с придомовых территорий и частных домовладений сошла. Запланирована работа комиссии по оценке ущерба, - отметили в ведомстве.

Над территорией Кубани и Адыгеи в ближайшие дни пройдет холодный фронт, объявлено штормовое предупреждение. Из-за дождей реки могут выйти из берегов, за их состоянием также наблюдают специалисты.

ЧППроисшествия: ЧП