Пострадавшую от серьезного наводнения федеральную трассу, соединяющую Сочи с «большой землей», отремонтируют к лету

Фото: ФКУ «Черноморье»

Все готово к укладке асфальта на оползневом участке дороги А-147 у поселка Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи. Федеральные дорожники сообщили, что весь основной объем работ выполнен, а значит, одним реверсом скоро станет меньше.

Единственная федеральная трасса, соединяющая Сочи с «большой землей» особенно пострадала от осадков в 2022 году именно в Лазаревском районе. Разрушились два участка, близ поселков Каткова Щель и Зубова Щель. ФКУ «Черноморье» занимается восстановительными работами, и на первом из этих участков работы близятся к концу – уже уложены нижний и средний слои дорожной одежды. Работы закончатся, как и планировалось, до начала летнего курортного сезона, но, скорее всего, досрочно.

Фото: ФКУ «Черноморье»

- Пострадавший отрезок дороги находится на крутом повороте над отвесным обрывом. Дорожники погрузили здесь 20 буронабивных свай длиной от 22 до 25 метров и выстроили подпорную стену длиной 44 метра и высотой в 6. Осталось уложить только верхние слои дорожной одежды, укрепить обочину и восстановить ограждение, - заверили «КП»-Кубань» в федеральном управлении дорог.

Аналогичные работы, только гораздо более масштабные ведутся в двух километрах южнее, у поселка Зубова Щель, на второстепенном ходу этой же федеральной трассы. Тут уже построили сразу три подпорных стены, причем одну из них прямо в русле реки Чемитоквадже. Кроме того, восстанавливают обрушившийся склон и дорогу на двух соседних участках в районе поселка Дедеркой. Все эти работы должны быть завершены до начала лета.

Фото: ФКУ «Черноморье»

- Самые продолжительные реверсивные участки на трассе сейчас, где скапливаются самые протяженные пробки, – в районе поселков Лоо и Вардане. Здесь также идет ремонт - меняем водоотводные лотки. Все завершим к лету, - пояснили в ФКУ «Черноморье».