ФК «Краснодар» был на грани закрытия. Узнали подробности

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Год назад футбольный клуб «Краснодар» остался без легионеров. За неделю он лишился тренерского штаба и девяти игроков. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.

А СМИ запустили слухи, что команда Сергея Галицкого была на грани закрытия. Позже эту информацию подтвердили несколько боссов премьер-лиги. Они заявили, что гендиректор «быков», Владимир Хашиг, открыто говорил о снятии с чемпионата России.

Но позже бизнесмен передумал. И «Краснодар» продолжил сезон. Костяк команды составили выпускники академии, а тренером стал Александр Сторожук. Он долгое время возился с молодежью черно-зеленых, пока не принял вторую команду «быков». А весной переехал уже на главную арену. И вместе с молодежью занял четвертое место в премьер-лиге.

При этом «Краснодар» никак не комментировал. Об этом молчали все: от игроков до владельца. Но неожиданно заговорил о закрытии экс-футболист «быков» Вячеслав Якимов. Он признался, что о закрытии узнал от руководителя команды.

- Да, с нами разговаривал один из руководителей клуба. Он говорил, что если все не наладится, то при самом худшем сценарии «Краснодар» вообще закроется. Со временем, так понял, все устаканилось у Сергея Николаевича. С тех пор у нас появилась защищенность, – рассказал парень в интервью порталу «РБ Спорт».

Он добавил, что это был не Сергей Галицкий. По словам игрока, тогда бизнесмен находился на лечении. Из-за этого он практически не виделся с командой. Но позже вернулся и вклинился в процесс.

Добавим, что этой зимой Вячеслав Якимов перебрался в Воронеж. Он стал игроком местного «Факела».