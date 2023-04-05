Андрей Мичков. Фото: vk.com/hcsochi

Трагедия в семье хоккеиста Матвея Мичкова тронула сердца сотен его поклонников. Напомним, отец спортсмена Андрей Владиславович пропал вечером 2 апреля, в течение двух суток его искали родные, волонтеры и правоохранители. Телефон мужчины молчал, при этом ни с кем из родственников и друзей он не общался. 4-го числа его тело нашли в пруду около дома, в котором он жил с семьей. Еще накануне вечером его опознали, началась проверка. А теперь стали известны детали последних минут жизни отца хоккеиста Матвея Мичкова.

Стоит сказать, что изначально у правоохранителей было несколько версий случившегося. Поскольку Андрей Мичков вышел из дома поздним вечером, он мог оступиться и случайно упасть. Кроме того, проверялась и еще одна версия о том, что тренера мог кто-то столкнуть в водоем.

В этом пруду и нашли мужчину. Фото: Антон Измайлов/Google

Однако сейчас правоохранители склоняются к тому, что мужчине стало плохо. Это помогли определить камеры видеонаблюдения, установленные по периметру пруда, а также на жилых многоэтажках в Сириусе. Осмотрев кадры, оперативники заметили, что мужчина вышел из дома в районе 21:00. Затем он шел по тротуару, но решил спуститься к водоему. Около него он простоял несколько минут, а затем рухнул без чувств. Это может говорить о том, что мужчине стало плохо из-за боли в сердце.

- Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, гибель не носит криминальный характер. Но, конечно, еще рано делать какие-то выводы, - говорят в окружении спортсмена.

Причина смерти будет озвучена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

- На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы ОМВД Сириуса Павел Комолов.

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