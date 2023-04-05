«Скинул пса в воду и хотел убежать»: туристы в Сочи заставили мужчину спасти собаку

Собаке не потребовалась помощь ветеринара.

На берегу моря в Сочи произошла неприятная история. Два бездомных пса гуляли по набережной “Маяка”. Собаки игрались между собой, лаяли. Это не понравилось одному из прохожих. Мужчина не придумал ничего лучше, чем скинуть пса в море. Другой пес, который остался на суше, был взволнован - он скулил и обеспокоенно смотрел в море. К счастью, рядом с пирсом были камни, которые позволили упавшей собаке не уйти на дно.

Туристов, гуляющих по набережной, поведение мужчины шокировало. На агрессора тут же набросилась толпа людей с осуждениями.

- Мужчина скинул собаку в море, и все начали наезжать на него. Видимо, его совесть все-таки замучила. Да и общество бы осуждало. Поэтому он решил помочь вытащить собаку. Но толком ничего сделать не смог, - рассказывают очевидцы.

Мужчина пытался с пирса вытащить пса за шиворот, но все попытки не увенчались успехом. На помощь пришел другой прохожий. Он начал спокойно раздеваться, а потом прыгнул в море.

- Случайный прохожий оказался смелее и решительнее. Мужчина достал бедолагу на берег. Собака была тяжелой. Он едва не упал, пока передавал пса людям на пирсе, - сообщили очевидцы.

К счастью, собаке не потребовалась медпомощь. Как только пес забрался на сушу, он убежал вместе с лохматым товарищем.