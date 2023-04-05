Жилой комплекс «Улыбка» - жизнь в экостиле

Фото: «Неометрия»

ЖК «Улыбка» федерального девелопера «Неометрия» расположен в активно развивающейся локации Краснодара – в Прикубанском округе, на улице имени героя Георгия Бочарникова. Это район с новой комплексной застройкой. Финансирование строительства ЖК «Улыбка» осуществляет Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России.

«Финансирование ЖК «Улыбка» осуществляется в рамках 214-ФЗ с использованием счетов эскроу. В рамках предоставления кредитных средств банк контролирует все сроки и этапы стройки, денежные средства покупателей жилья при этом находятся на специальных эскроу-счетах в Банке, а не у застройщика. Оба эти фактора – гарантия окончания строительства ЖК и сохранности средств дольщиков. Газпромбанк готов предложить свои ипотечные программы для клиентов. В текущий момент можно получить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» на приобретение жилья в новостройках на весь срок кредитования при условии личного страхования. И конечно, в банке можно оформить кредит и на вторичное жилье, и рефинансировать семейную ипотеку. Жители Краснодарского края уже не один год выбирают наши предложения как по кредитованию, так и по всему комплексу банковских услуг. Мы уверены, что они будут интересны и будущим жильцам ЖК «Улыбка»», – комментирует директор Краснодарской дирекции Газпромбанка Александр Машковцев.

«ЖК «Улыбка» – новый проект класса комфорт + в районе парка «Краснодар», в котором объединены все преимущества современной городской жизни и принципы экологичности. Реализуя проект, девелопер стремится создать лучшие условия для благополучия жителей. Мы рады развитию партнерских взаимоотношений с Газпромбанком, которые гарантируют своевременную реализацию и высокое качество объекта недвижимости, а также надежность вложений средств клиентов. Рассчитываем на дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества с банком», – отметила коммерческий директор федерального девелопера Ольга Нарт.

Фото: «Неометрия»

Проект «Улыбка» – это современный жилой комплекс, который состоит из двух 24-х этажных домов с развитой внутренней инфраструктурой, закрытым двором, различными зонами отдыха для взрослых и детей и подземным паркингом с видеонаблюдением.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности находятся новые детские сады №189 и №199, а также школа №102, пройти до учреждений нужно всего четыре минуты. Поблизости расположены поликлиники, фитнес-клубы с бассейнами, рестораны, различные магазины и супермаркеты.

Остановка общественного транспорта в трех минутах от дома. Помимо этого, по выходным в пяти минутах ходьбы работает ярмарка, где можно приобрести свежие кубанские овощи и фрукты.

- 5 минут до дубовой аллеи - идеальное место для пробежек, неспешных прогулок с детьми и домашними питомцами. Вдыхайте чистый воздух, наслаждайтесь тишиной и спокойствием.

- 10 минут до спортивного комплекса «Екатеринодар» - работают детские секции бокса, дзюдо, художественной гимнастики, тенниса и греко-римской борьбы

- в 15 минутах езды на автомобиле располагается популярный среди жителей и гостей города парк «Краснодар».

- 40 минут до Чистяковской Рощи - классический парк, где в тени многолетних деревьев можно неспешно прогуляться с семьей, посидеть у фонтана и насладиться свежим воздухом.

- В радиусе двух километров находятся торговые центры с кинотеатрами и ледовыми катками.

Федеральный девелопер «Неометрия» при возведении домов использует керамический кирпич, который отличается своими характеристиками экологичности, надежности и сохранения тепла. Наружная часть профиля окон будет ламинирована под коричневый цвет фасада здания. Кроме этого, размер оконных проемов увеличен со стандартных 1,5 м до 1,8 м, поэтому в квартирах еще больше солнечного света. Все балконы и лоджии остеклены от застройщика.

Фото: «Неометрия»

В каждом доме ЖК «Улыбка» дизайнерские входные группы с функциональными помещениями. На первом этаже спроектированы комнаты для хранения детских колясок и велосипедов, а также лапомоечная для домашних животных, благодаря которой в чистоте сохранится не только подъезд, но и квартира.

В комплексе продуманы эргономичные планировки на любой вкус – от практичных студий до максимально просторных трехкомнатных квартир. Всего 71 тип планировок. Все они сдаются с качественной базовой отделкой – на выбор предлагаются и дополнительные услуги от застройщика. Можно выбрать вариант с отделкой «Classic», где уже проведены коммуникации, поклеены обои и установлена сантехника или приобрести жилье с ремонтом «под ключ» серии «Prime». Она включает в себя установку: межкомнатных дверей, высококачественной сантехники, натяжных потолков, плинтусов, поклейку обоев, проведение коммуникаций, а также стяжку полов и штукатурку стен.

На территории спроектировано все необходимое для комфорта взрослых и детей - детские площадки с современным игровым оборудованием и мягким антиударным покрытием, а также места для воркаута и занятий йогой. При этом соблюдена гармония двора жилого комплекса – наиболее активные зоны вынесены как можно дальше от окон, уличное пространство не будет мешать покою и тишине жителей ЖК «Улыбка».

Кроме того, в первом корпусе жилого комплекса «Улыбка» спроектирован этаж повышенной комфортности, который включает: панорамное остекление балконов с безопасным ограждением, улучшенный класс остекления и входных дверей, а также видеонаблюдение на этаже с возможностью подключиться через смартфон.

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