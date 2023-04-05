Сергей Галицкий вошел в 1000 самых богатых людей на планете

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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей на планете в 2023 году. Туда вошли тысячи людей со всего земного шара.

Сергей Галицкий занял 905 место в рейтинге. Издание оценило его состояние в 3,2 млрд долларов. По данным журнала, таким же оно было и год назад.

Таким образом, за год бизнесмен прибавил сразу 46 позиций. Если в 2022-м году он занял 951 позицию, то в 2023-м – 905-ую.

Напомним, что за восемь лет состояние бизнесмена упало в три раза. Еще в 2014-м его капитал оценивался в 10,3 млрд. По этому показателю бизнесмен занимал 13-е место в России и 117-е – в мире.

Добавим, что за последние пять лет состояние Сергея Галицкого уменьшилось почти на млрд долларов. Еще в 2018-м капитан бизнесмена оценивался в 4 млдр, то в 2023-м – в 3,2.

Издание отмечается, что основным источником дохода предпринимателя остается розничная торговля. Но она не уточняет, какими компаниями владеет бизнесмен.

Напомним, что в 2018 году Сергей Галицкий продал долю в розничной сети «Магнит». СМИ сообщали, что за 29% акции компании бизнесмен выручил 138 млрд рублей.

Сейчас Сергей Галицкий посвящает время футбольному клубу «Краснодар». Он посещает все тренировки и матчи родной команды. И участвует в жизни академии «быков».