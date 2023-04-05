Андрея Мичкова похоронят на родине.

Стало известно время и место прощания с отцом хоккеиста Матвея Мичкова. В хоккейном клубе «Сочи», где выступает спортсмен, сообщили, что проводить в последний путь Андрея Владиславовича будут в городе-курорте, где в последнее время он жил с семьей.

- Церемония прощания с Андреем Владиславовичем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля, в 13:30 в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4, - рассказали в клубе.

Затем тело Андрея Мичкова на самолете будет доставлено в Пермь.

- По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур, - добавили в ХК «Сочи».

Отметим, что клуб ранее сообщил, что окажет всю необходимую поддержку семье спортсмена.

После того, как стало известно о смерти выдающегося тренера, его 19-летний сын обратился к погибшему отцу с душераздирающими словами.

- Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь. И люблю тебя, — написал спортсмен под фотографией с отцом на своей странице в соцсетях.

Напомним, Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля в Сочи. В течение двух суток его разыскивали родные, в поисках задействовали и волонтеров, а также правоохранителей. Вечером 4-го числа стало известно, что тело мужчины найдено в пруду на Старообрядческой улице в Сириусе неподалеку от многоэтажки, где жил семья хоккеиста. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего. Но правоохранители криминала в гибели Андрея Мичкова не видят. По предварительным данным, ему стало плохо около водоема, из-за боли в сердце он рухнул без чувств и погиб. Но истинная причина смерти будет озвучена после проведения судебно-медицинской экспертизы - она уже назначена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны детали последних минут жизни отца хоккеиста Матвея Мичкова

Мужчину нашли в пруду около дома, где он жил с семьей (читайте далее)

Названы предварительные причины смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова

Причиной смерти отца хоккеиста Матвея Мичкова могла стать боль в сердце (читайте далее)

Загадочно пропавшего отца хоккеиста Матвея Мичкова в Сочи нашли мертвым

Об этом сообщили в ХК «Сочи» (подробнее)