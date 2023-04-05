«Ты был лучшим»: хоккеист сборной России Матвей Мичков обратился к погибшему отцу с пронзительными словами

Матвей Мичков вместе со своим отцом Андреем. Фото: СОЦСЕТИ

Хоккеист сборной России Матвей Мичков, который сейчас выступает на правах аренды в ХК «Сочи», переживает большую потерю. Умер его отец и по совместительству первый тренер Андрей Владиславович на 52-м году жизни. "КП" ранее рассказывала о пропаже мужчины. Ориентировки начали рассылать волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Вечером 2 апреля Андрей Мичков ушел из съемной квартиры, но домой к семье не вернулся, на связь не выходил. Спустя двое суток тело нашли в пруду около его многоэтажки. По предварительной информации, у мужчины заболело сердце, когда он стоял рядом с водоемом. В какой-то момент он рухнул без чувств и утонул. Эту версию сейчас проверяют правоохранители.

Смерть Андрея Владиславовича для его семьи - огромный удар. Особенно тяжело переносит потерю Матвей. Спортсмен был невероятно близок с отцом. Мужчина всегда сопровождал сына на сборах и матчах, в какой бы команде он не играл. Был скаутом сборной России на турнирах с участием сына. В Сочи с Матвеем также отправилась вся семья.

Не раз в интервью хоккеист говорил, что папа был рядом с ним всю его жизнь, буквально с первых шагов на льду. Когда Андрей Владиславович пропал, спортсмену оказывали психологическую поддержку в клубе, где он играл. Известие о смерти стало для Матвея шоком. Однако спортсмен все же решил прервать молчание после случившегося. На своей странице в соцсетях он опубликовал пост с совместными снимками.

- Ты был лучшим папой на свете... Очень сильно горжусь тобой... и люблю тебя, - написал Матвей Мичков.

Известно, что с Андреем Мичковым простятся в Сочи, однако похоронят его на родине в городе Кунгур.

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