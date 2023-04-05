Повышали статистику раскрытых преступлений. Сотрудники ОБЭП за алкоголь с шашлыком просили ездить пьяными на Кубани

Полицейские искусственно завышали показатели своей работы

Начальник экономической безопасности по Калининскому району вместе с сотрудником отдела работали в сговоре и подстрекали местных жителей давать взятки. Они просили передавать полицейским по 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности. Такие спектакли разыгрывались ради улучшения показателей «палочной» системы.

30-летние сотрудники отдела МВД ездили по знакомым и просили найти тех, кто сможет помочь. Нужно было лишь проехать мимо ДПСников в пьяном виде. Каждому обещали накрыть стол, в меню были алкоголь с шашлыком.

Так, один из мужчин согласился помочь оперативникам. Он выпил алкоголь и сел за руль своего автомобиля. По заранее отработанной схеме он поехал туда, где стоял наряд ДПС. При остановке пьяный водитель предложил гаишникам взятку, от которой они отказались и сообщили в тот самый отдел экономической безопасности. Радостные выполненной задачей оперативники приезжали к месту и ставили очередную галочку в статистике раскрытых преступлений.

Схему выдал силовикам один из знакомых, с которого требовали содействовать в преступлениях и угрожали «обысками в жилище», «проблемами с урожаем» и другим. В отношении сотрудников ОБЭП возбудили дело о превышении должностных полномочий, их уволили. На днях состоялся суд.

- Сотрудникам отдела экономической безопасности назначено по три года лишения свободы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководителя следственного отдела по Центральному округу города Краснодара Иван Сенгеров.