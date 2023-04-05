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Происшествия5 апреля 2023 10:10

Повышали статистику раскрытых преступлений. Сотрудники ОБЭП за алкоголь с шашлыком просили ездить пьяными на Кубани

Сотрудников ОБЭП посадили на три года за сфабрикованные дела на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полицейские искусственно завышали показатели своей работы

Полицейские искусственно завышали показатели своей работы

Начальник экономической безопасности по Калининскому району вместе с сотрудником отдела работали в сговоре и подстрекали местных жителей давать взятки. Они просили передавать полицейским по 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности. Такие спектакли разыгрывались ради улучшения показателей «палочной» системы.

30-летние сотрудники отдела МВД ездили по знакомым и просили найти тех, кто сможет помочь. Нужно было лишь проехать мимо ДПСников в пьяном виде. Каждому обещали накрыть стол, в меню были алкоголь с шашлыком.

Так, один из мужчин согласился помочь оперативникам. Он выпил алкоголь и сел за руль своего автомобиля. По заранее отработанной схеме он поехал туда, где стоял наряд ДПС. При остановке пьяный водитель предложил гаишникам взятку, от которой они отказались и сообщили в тот самый отдел экономической безопасности. Радостные выполненной задачей оперативники приезжали к месту и ставили очередную галочку в статистике раскрытых преступлений.

Схему выдал силовикам один из знакомых, с которого требовали содействовать в преступлениях и угрожали «обысками в жилище», «проблемами с урожаем» и другим. В отношении сотрудников ОБЭП возбудили дело о превышении должностных полномочий, их уволили. На днях состоялся суд.

- Сотрудникам отдела экономической безопасности назначено по три года лишения свободы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководителя следственного отдела по Центральному округу города Краснодара Иван Сенгеров.

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