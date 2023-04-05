Капитан полиции из Сочи завоевала титул «Мисс Росгвардия Краснодарского края 2023»

За Марию Харитонову отдали 51777 голосов.

В преддверии профессионального праздника Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, “КП” запустила голосование на звание самой очаровательной и привлекательной сотрудницы ведомства в регионе. За его ходом внимательно следили читатели сайта, а также сослуживцы, родные и знакомые участниц. В душе каждой из них – стойкость, смелость и преданность своему делу, ведь служат в Росгвардии только сильные духом!

Битва за первое место выдалась жаркой. Только в последний день на страницу голосования зашло более 60 тысяч человек. По итогам титул "Мисс Росгвардия Краснодарского края 2023" получила сотрудница Управления вневедомственной охраны по городу Сочи Мария Харитонова. За нее отдали 51777 голосов.

- Я благодарна каждому, кто меня поддержал. Честно скажу, я не ожидала таких цифр, тем более, что участвую впервые в таком конкурсе. Каждый день я проверяла, как идет голосование и просто не верила своим глазам. Уже позднее узнала, что ссылку, которую я отправила своим родным, коллегам бывшим и нынешним и однокурсникам, они распространили дальше, - рассказывает Мария Харитонова. - География большая - голоса отправляли со всего Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Москвы, Питера, Самары, Дальнего Востока и даже Белоруссии.

Марии Харитоновой - 31 год. Она родом из Кабардино-Балкарии, терская казачка. Сейчас она несет службу во вневедомственной охране города Сочи - она сотрудник отделения кадров. Несмотря на молодой возраст, девушка носит погоны капитана полиции.

- Мое направление деятельности по большей части это военно-патриотическая работа с сотрудниками подразделения, а также со школьниками, учащимися техникумов города. Конечно же, не остались в стороне мы и, когда началась спецоперация. На регулярной основе сотрудники нашего подразделения собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. И конечно, вместе с посылками отправляем письма участникам СВО. Их пишут дети наших сотрудников.

В семье Мария - первая, кто решил связать свою жизнь с правоохранительными органами. Родители ее работают в доме культуры. С детства девушка занималась хореографией - любимому хобби посвятила 12 лет своей жизни. Перед выпуском из школы Мария задумалась о том, чтобы пойти в журналистику. Но в последний момент решила пополнить ряды тех, кто гордо носит погоны, и сумела поступить в Краснодарский университет МВД России.

- Кстати, со своим мужем я познакомилась, когда училась. Он служит в МВД. А вообще свою карьеру начинала в следственном отделе. Работа интересная, но сложная, нагрузка там невероятная. Когда стала мамой, пришлось уйти из следствия районного отдела полиции, - добавляет победительница конкурса. - Теперь же я - сотрудник Росгвардии. Конечно, работы в нашем ведомстве тоже много, но я довольна. Ведь долг чести офицера – служба на благо Родины.