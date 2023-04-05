Во всем сознался, а в суде дал заднюю. Педофил, семь лет держащий мальчика в секс-рабстве, отказался от признаний

Мужчину суд приговорил почти к 16 годам тюрьмы, но приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани дело 30-летнего педофила, который семь лет измывался над сыном своих знакомых, могут рассмотреть заново. Напомним, что ранее Выселковский районный суд вынес ему приговор. За то, что мужчина насиловал школьника в течение семи лет. При этом, как следует из решения суда, он угрожал ему в случае неподчинения. Потому ребенок долгие годы не мог признаться, что он, по сути, находится в секс-рабстве.

За жесткое преступление педофилу дали почти 16 лет колонии строгого режима. Однако приговор на данный момент еще не вступил в законную силу. Время на обжалование у мужчины еще есть - не исключено, что он подаст апелляцию, а это значит дело будут рассматривать по-новой.

Тем более, что на протяжении всего судебного следствия мужчина не признавал свою вину.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме, - уточняют «КП» - Кубань» в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. - Подсудимый вину не признал, давать показания отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого".

По данным kp.ru, в суде, как обычно и происходит в таких случаях, оглашались показания, которые мужчины давал следователям. Детали и подробности случившегося были зафиксированы на бумаге. Также фигурировали и другие доказательства, которых, по мнению суда, было достаточно для того, чтобы признать знакомого родителей пострадавшего мальчика виновным.

Напомним, что суд также взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу ребенка. Ее размер - 900 тысяч рублей.

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