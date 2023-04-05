Сочи в движении, Анапа в водорослях. Нейросеть сгенерировала образы курортов Краснодарского края

Анапа глазами нейросети.

Крупные города Краснодарского края обрели образы с помощью нейросети. Собрав все ассоциации, связанные с той или иной локацией, искусственный интеллект выдал яркие картинки. В подборку от «Комсомолки» попали черноморские города и столица региона.

Анапа

Анапа предстала в образе молодой фигуристой девушки в окружении зеленых водорослей. Нетрудно догадаться, что это камка, которая появляется на побережье каждый год и досаждает туристам. Но, по всей видимости, морские растения не мешают «горожанке» загорать и расслабляться под теплыми южными лучами.

Анапа

Сочи

Этот город - в движении, что неудивительно. Курорт в последнее время активно развивается и двигается вперед. Поэтому на картинке – мужчина в спортивном костюме бежит по набережной. А за ним - отели и большая яхта.

Сочи

Геленджик

Геленджик – это не только море и пляжи, а еще и неизведанные туристические тропы. По крайней мере, так думает нейросеть. Она изобразила мужчину с рюкзаком на привале в хвойном лесу. Кстати, очень похоже на местечко Сосновка под курортом.

Геленджик

Краснодар

Столица Кубани – брутальный седовласый мужчина в деловом костюме. Наверное, такой и должна быть столица региона. Он стоит на фоне офисного здания.

Краснодар

Туапсе

Туапсе принял на себя расслабленный образ спортивной девушки на SUP-доске. За ее спиной скалистый берег, какой нередко встречается в районе города и Туапсинского района.

Туапсе

Новороссийск

Настоящий морской волк – это город-герой Новороссийск. Он с уверенностью смотрит вдаль и ему не страшны шторма и бури.