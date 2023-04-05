В Краснодаре полиция проводит проверку в отношении мужчины, замеченном на детской площадке

Подозрительный мужчина напугал маленьких детей и их родителей.

Родителей Фестивального микрорайона Краснодара напугал взрослый человек, который настойчиво искал компании их детей, веселящихся на детской площадке в сквере. Седовласый мужчина в джинсах и темной куртке подходил то к одной детской стайке, то к другой и бесхитростно предлагал детворе – давайте дружить? Если первой реакцией малышни были не испуг и побег, а любопытство, дяденька присаживался на корточки и пытался наладить контакт с новыми друзьями.

- Я наблюдала очень подозрительного мужчину, который активно втирался в доверие к чужим детям. Особенно к двум девочкам, которые гуляли без родителей. Играл с ними, залезал с ними в детские игровые домики. Расслышали, как он говорил, что можно как-нибудь покататься на настоящем вертолете. – рассказала молодая мама Светлана Яшина.

Седой незнакомец настойчиво ищет компанию детей.

Выяснилось, что семья странного незнакомца давно живет в Фестивальном микрорайоне и он практически местная знаменитость. Чудаковатого дядю знают почти все «фестивальные» дети. Для кого-то знакомство с ним прошло при весьма странных обстоятельствах.

- Большинство его уже шугается, но всегда найдутся дети, что не видят в нем подвоха. Он не безобидный. Когда он жил в дворе с кораблем, засекли инцидент. Он попросил девочку шести-семи лет погладить пах. Подсаживал детей и щупал ягодицы. Уводил со двора, - рассказала бывшая соседка мужчины Оксана.

В полиции Краснодара на жалобы и беспокойство родителей отреагировали. Сотрудники городского УВД устанавливают все обстоятельства по данному факту.

- На основании выявленной в сети интернет информации полицией Краснодара инициативно назначено проведение проверки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Впрочем, нашлись у него и заступники. Они рассказали, что мужчина – инвалид детства, сейчас ему 50 лет, но он остановился в развитии на уровне маленького ребенка. Поэтому так настойчиво и ищет общения с ними, а не обсуждает футбол с ровесниками.

- Он мухи не обидел в жизни. И проверяли его в нулевых, подвергали психиатрической экспертизе- социально не опасен, сексуальный подтекст отсутствует. Он потом несколько месяцев у себя перед подъездом сидел на лавочке и плакал, - отвечали на обвинения защитники общительного мужчины.

Детские психологи утверждают – ситуация может быть не так уж и безобидна, даже если у общительных незнакомцев ничего плохого на уме нет.

- Мы должны понимать, что детям, как и многим взрослым в принципе, очень сложно различить, кто из взрослых потенциально опасен, а кто просто доброжелательный и общительный человек, пусть и с особенностями развития. Поэтому у нас должно быть одно четкое правило – любой незнакомец, навязчиво предлагающий общение, конфеты, поиграть с котенком или с щенком – это сигнал, что нужно срочно прекратить общение, - рассказала педагог-психолог, специалист по решению детских проблем Ярослава Демиденко.

Впоследствии, малышу будет сложно оценить степень опасности, исходящую от постороннего взрослого человека.

- В существующей нынешней ситуации необходимо говорить с детьми о недопустимом поведении взрослого человека. Подготовка заранее в большей степени обеспечивает безопасность и может защитить ребенка. Важно объяснить ребенку, какими эти проявления могут быть. Дети должны уметь твердо говорить взрослому «нет» и требовать отойти от него или уходить сами, - дополнила детский и взрослый аналитический психолог Екатерина Мелкикян.

В полиции Краснодара после проведения проверки и установления мотивов действий мужчины, примут законное процессуальное решение.