Называл чуркой и избивал. В одной из школ Краснодара третьеклассник издевался над одноклассницей

В Краснодаре девятилетний мальчик издевался над одноклассницей. Фото: Андрей КАРА

В конфликт учеников третьего класса школы № 40 пришлось вмешиваться комиссии из городского Департамента образования. Девятилетняя девочка пожаловался маме на издевательства со стороны одноклассника. По словам ребенка, буллинг начался еще во втором классе. Но ни классный руководитель, ни директор школы не смогли остановить затянувшийся конфликт и помирить школьников.

- На протяжение второго года он над ней издевается, избивает до ссадин, синяков, гематом, оскорбляет чуркой, - рассказала мама девочки. - Мы как родители не хотели этого всего, изначально мы пытались решить это на уровне родителей, но и родители мальчика, и классный руководитель, директор школы, абсолютно все бездействовали.

В департаменте образования подтвердили, что конфликт между одноклассниками действительно был. В классе было проведено анкетирование, тестирование, а также собеседование со всеми учениками.

- Была проведена индивидуальная беседа со школьником, который был замешан в конфликте, и его родителями. Маме мальчика и ребенку были даны подробные рекомендации о недопустимости повторения подобных конфликтов, - рассказали в МЦУ Краснодара.

Мама девочки отказалась от общей встречи с родителями обидчика и не разрешила поговорить сотрудникам ведомства с дочерью. В депобре города сообщили, что будут дальше следить за ситуацией и попытаются еще раз организовать необходимую встречу со всеми его участниками.