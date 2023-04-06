Театральное утро и хардкор-вечер. Как провести выходные в Краснодаре интересно, весело и познавательно

Гуамское ущелье. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Театральная курица

В эту субботу в Театре кукол покажут удивительную постановку «Черная курица». В спектакле рассказывается про Алешу, который получил волшебное семечко. Благодаря подарку мальчик перестал учить уроки, потому что и так отвечал на отлично, не затрачивая на это никаких усилий.

- Эта история о том, как, совершив один неверный поступок, можно предать свой талант, свой внутренний мир и самого себя, превратив свою жизнь из сказки в череду серых и бессмысленных дней. И как важно добиться чего-то в жизни своим трудом, приложив для этого собственные усилия. Как сложно смиряться, будучи гордым, что такое раскаяние и как дорого стоит вновь обретенная дружба, - рассказали в Театре кукол.

Постановка для детей собрала огромное количество положительных отзывов от взрослых. Многие из них ходили на спектакль не один раз.

Родители отмечают сценические решения, работу актеров, костюмы, кукол, свет и музыку, но предупреждают, что совсем маленькие зрители могут не понят постановки.

Бесплатная автобусная экскурсия по Краснодару

Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» вместе с Президентским фондом культурных инициатив проводит бесплатную автобусную экскурсию «История деятельности Кубанской общины сестер милосердия».

- Во время экскурсии вы познакомитесь с екатеринодарскими зданиями. В них работали сестры милосердия Кубанской общины. Также история этих домов связана с деятельностью местного управления Российского общества Красного Креста и Кубанской общины сестер милосердия, - поделились создатели экскурсии.

Все участники смогут посетить выставочную экспозицию в Доме Кубанской общины сестер милосердия. Кроме того, все желающие посмотрят фильм, который победил в Международном конкурсе «Вечевой колокол» в номинации «Лучший фильм о жертвенном служении Отечеству».

Длительность автобусной экскурсии составит 1 час 30 минут. Если вы захотите посетить выставку, тогда время увеличится до 3 часов. Для посещения мероприятия нужно обязательно зарегистрироваться на сайте проекта.

От поклонников Nirvana, для поклонников Nirvana

Знаменитая Nirvana возвращается, но без всеми любимого Курта Кобейна. Группа, создавшая шоу, Smells Like Symphony Nirvana – настоящие поклонники рокеров 90-х. На основе знаменитых песен они создали уникальный концерт, который звучит в сопровождении классической музыки.

- Проект сумел объединить в себе два, совершенно непохожих музыкальных жанра — гранж и классику. Шоу создано поклонниками Nirvana, для поклонников Nirvana. В рамках этого уникального концерта прозвучат все лучшие композиции любимой группы. Они будут звучать в сопровождении симфонического оркестра, - рассказали организаторы концерта.

Во время концерта зрители смогут вспомнить все главные хиты группы Nirvana от раннего творчества до культового MTV Unplugged in New York.

Наедине с природой

Расслабиться от городской суеты и насладиться звенящей тишиной можно во время экскурсии «Из Мезмая в Гуамку». Во время поездки вы сможете посмотреть на водопады, подняться на скалу и покататься на экскурсионном поезде.

- Рядом с Мезмаем находится сказочное Курджипское ущелье. Мы пройдем вдоль русла горной реки, посмотрим на водопад Шестиметровка и наберем чистейшую воду из Серебряного родника. Во время экскурсии мы пройдем скалу Часовую и увидим удивительно прозрачную реку Сухая балка. Также насладимся видами нескольких живописных водопадов. Возьмите с собой бутерброды, гид выберет для группы живописное местечко и приготовит для всех горячий ароматный чай на травах, - поделились экскурсоводы.

После небольшого обеда группа отправится в центр Гуамского каньона, где смогут покататься на экскурсионном поезде и еще раз насладиться великолепием природы.