Горнолыжный сезон в Сочи закроется 10 мая

Горнолыжные трассы будут работать по погоде ориентировочно до середины апреля-начала мая

Зимний сезон в Сочи подходит к концу. По итогам курорт принял около 1,3 миллиона гостей. Это на два процента больше, чем в прошлом году. Только 870 тысяч туристов отдохнули в горах Сочи, а загрузка отелей достигла 90%. Горнолыжные курорты уже сообщили даты, когда закрывается сезон.

- Горнолыжные трассы будут работать по погоде ориентировочно до середины апреля-начала мая, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Альпика на курорте “Газпром” работает до 15 апреля. Вечернее катание доступно для лыжников и сноубордистов с четверга по воскресенье. А вот Лаура- горнолыжные трассы уже не принимают туристов в этом сезоне.

Курорт “Роза Хутор” объявил о закрытие сезона 21 апреля. На данный момент, здесь продолжает работу самое большое количество трасс - 65 километров.

А вот “Красная Поляна” будет работать до последнего. Администрация приняла решение не закрывать трассы до конца майских праздников. Предварительно прокатиться в последний раз можно будет 10 мая.

Однако горнолыжные курорты продолжат принимать туристов и после закрытия зимнего сезона. В горах проводятся различные мероприятия и фестивали.

- В Цирке-2 будет работать сноупарк, а гостей кэмпа ждут мастер-классы, соревнования и вечеринки, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи. - С 15 апреля заработает байк-парк.