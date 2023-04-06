Устрица величиной с таз! Ракушку гигантского древнего моллюска нашли на пляже в Новороссийске

Гигантские моллюски жили миллионы лет назад. Фото: "Наша Газета"

Каких только сюрпризов не выносит море на сушу! На днях на пляже Новороссийска женщина нашла гигантскую окаменевшую ракушку.

- Вот такая ракушечка окаменевшая, - опубликовала она снимок в соцсетях.

Оказывается, экземпляру много миллионов лет. К такому выводу пришел биолог Вениамин Голубитченко.

- Ракушка называется иноцерамус – в переводе с греческого «крепкий горшок». Это вымерший род ископаемых морских двустворчатых моллюсков, которые внешне напоминают родственные крылатых жемчужных устриц. Они жили с раннего юрского до позднего мелового периода - от 189,6 до 66 043 миллионов лет назад. В окрестностях Новороссийска и ранее их находили, - цитирует ученого новороссийское издание "Наша Газета".

Один из древних экземпляров нашли на берегу моря. Фото: "Наша Газета"

Один из самых больших экземпляров вида нашли в 1952 году на одном из островов Гренландии - Килакитсоке. Ученые посчитали, что окаменелости 83 млн лет, она относится к верхнему сантону или нижнему кампанскому периоду.

Палеонтологи предполагают, что гигантский размер некоторых видов был адаптацией к жизни в мутных водах на дне. Площадь жабр моллюска под раковиной тоже была приличной. Это позволяло животному жить на большой глубине с дефицитом кислорода.