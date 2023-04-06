Работал на самом опасном направлении. Боец СВО из Адыгеи получил Орден Мужества

Герой СВО получил орден мужества за спасение товарищей от обстрела.

Младший сержант Сергей Филатов совсем недавно вернулся в родной Тахтамукайский район Адыгеи из зоны СВО. Туда 42-летний мужчина отправился по велению сердца. Безучастным быть не мог – как-никак, за плечами учеба в кадетском училище. Потому он решил оставить семью, дом, работу, чтобы подставить плечо товарищам и защитить интересы Родины.

- Не смог остаться в стороне от происходящих событий, когда началась спецоперация, - скромно рассказывает о своем серьезном решении Сергей Филатов. - Потому записался в добровольцы.

Семье о своем желании отправиться на передовую рассказал летом прошлого года. И уже в июле 2022 года уехал в зону специальной операции. Всего у Сергея было две командировки, во время последней он выполнял боевую задачу, где и проявил свою смелость и самоотверженность.

Подробности его подвига не разглашаются - оно и понятно, безопасность превыше всего. Но kp.ru удалось узнать, что военный работал на одном из опасных направлений в Харьковской области. Во время одного из боев Сергей Филатов спас товарищей из-под обстрелов националистов. В то время, когда мужчина ненадолго вернулся домой, глава района позвал его на торжественный прием вместе с семьей. И вручил бойцу почетную награду - орден Мужества.

- Всегда приятно вручать такие высокие награды землякам. Наши воины доблестно защищают Отечество, идут на героические подвиги, пренебрегая собственным здоровьем, - рассказал глава Тахтамукайского района Адыгеи Аскер Савв. - Мы гордимся их героизмом, стойкостью и несгибаемой волей к победе.