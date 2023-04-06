Самый большой открытый бассейн в Европе зарастет травой и завален мусором: когда водную чашу в Майкопе отремонтируют

Фото: Артем КУРИЛОВ

Уже три года это место зарастает травой и постепенно превращается в мусорку. А были времена, когда здесь любили отдыхать жители Адыгеи. В Майкопе это был самый большой уличный бассейн, где летом всегда было полно купающихся. Но несколько лет назад воду слили, и чаша стала разрушаться.

А ведь это - самый большой открытый бассейн в Европе. Его закрыли в 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса. Тогда власти Майкопа пообещали место отдыха отреставрировать к 2023 году, а территорию рядом – облагородить. Но судя по тому, что в чаше полно мусора, а рядом все зарастает травой, работы тут так и не начались.

- Сейчас мы готовим документы, чтобы получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета на реализацию работ по капремонту бассейнов в объеме 416,18 млн рублей, – прокомментировал Минстрой по Республике Адыгея.

Имеется ввиду реконструкция всех водных чаш Адыгеи, в их числе и майкопский бассейн. Как удалось узнать «КП»-Кубань» в администрации Майкопа, на реставрацию майкопского городского бассейна уже выделено более 330 миллионов рублей из городского бюджета. Но точных прогнозов о начале работ никто не даёт.

Фото: Артем КУРИЛОВ

- Очень хочется, чтобы реставрация майкопского городского бассейна началась как можно скорее, так как это одно из достопримечательностей нашего города. А скоро лето, где нам купаться? - вопрошает жительница Майкопа Анастасия Красникова.

- В 2022 году на территории Майкопа были выполнены работы по устройству набережной городского парка и берегоукреплению реки Белой. Общая стоимость работ составила 481,69 млн рублей, а городской бассейн является неотъемлемой частью набережной городского парка, - говорят в администрации города.

И сейчас жителям Адыгеи ничего не остаётся, как просто сидеть и ждать начала реставрационных работ. Но судя по тому, что работы по реконструкции так и не начались еще, к началу лета все же купаться в городском бассейне жители республики не смогут.