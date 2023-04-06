Как будет выглядеть «СБС Мегамолл» после продажи. Узнали подробности

Рендеры проекта галереи

«СБС Мегамолл» – один из старейших торгово-развлекательных центров Краснодара. Он распахнул двери более 20 лет назад – в 2002-м. На площади в 252 000 квадратных метров разместились магазины, боулинг, кинотеатр, кафе и рестораны.

Предыдущим владельцем «СБС Мегаполл» была компания «Глобал Бридж Лимитед». Она зарегистрирована на Кипре. Сумма сделки не разглашается. Но, вероятно, речь идет о миллиардах рублей.

Уже известно, что продажа не повлияет на работу центра. Напротив, «СБС Мегамолл» получит вторую очередь. Она расположится на территории бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

Отмечается, что новый владелец уже практически закрыл сделку по покупке фабрики. Как стало известно «КП, – Кубань», сам завод уже давно не работал.

Рендеры проекта галереи

«КП» – Кубань» нашла рендеры проекта. Они были размещены на сайте ТРЦ. Правда, позже эта новость была удалена.

Напомним, впервые о расширении «СБС Мегамолл» заговорили в 2016-м. Тогда владелец помещения анонсировал проект строительство тематического парка «Lotte World». Его площадь составила бы 324 кв. м. На ней разместились бы магазины, аттракционы, в том числе американские горки, башни свободного падения, водные комплексы и даже пещеры. Точные сроки реализации проекта не назывались. Но позже, вероятно, предыдущие владельцы отказались от задумки.