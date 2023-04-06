Можно ли ходить на кладбище в Пасху и оставлять на могилах водку: кубанская церковь дала ответ

Традиция посещать кладбища в Пасху и оставлять на могилах еду не имеет никакого отношения к вероучению церкви Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 апреля – на 9-й день от Пасхи в православной церкви отмечается день поминовения усопших – Радоница. В первую неделю после Пасхи (Светлую седмицу) в церкви не совершается поминовение усопших, и на кладбища ходить не принято.

- Для посещения кладбищ в церкви установлен специальный день – Радоница (от слова Радость - праздник Пасхи в эти дни продолжается, и мы должны разделить радость Воскресения Христа-Спасителя с усопшими близкими людьми, помолиться о них), - пояснили в Кубанской епархии. - Нужно помнить, что традиция посещать кладбища в сам праздник Пасхи, оставлять на могилах еду, пасхальные яйца – не имеет никакого отношения к вероучению церкви.

Этот обычай зародился в Советском Союзе, когда православная вера преследовалась, у людей не было возможности посещать храмы, поэтому возникали различные народные обряды и даже суеверия. Особенно неприемлем с православной точки зрения обычай оставлять на могилах водку.

- Поминовение усопшего спиртным только усугубляет его посмертную участь, - пояснили в епархии. - Христиане от апостольских времен поминают усопших молитвой – это самое главное, что нужно нашим ближним, перешедшим в иной мир. В Радоницу – день поминовения усопших перед посещением кладбища нужно прийти в храм и помолиться об умерших сродниках и близких людях.

В Радоницу во всех православных храмах совершается панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения.

- Помните, что вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в молитве, ибо сам человек за гробом уже не может принести раскаяния в сотворенных грехах и творить добрые дела, - резюмировали в епархии.