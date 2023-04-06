Игрушечную копию Lamborghini продают по цене спорткара

Фото с сервиса Avito

Курс доллара непредсказуем. Он скачет уже не первую неделю. А вместе с ним растут и цены на автомобили. За неделю они взлетели в среднем на 5-10%.

Особенно ощутили это на себе (будущие) владельцы спорткаров. Если ценник на бюджетные авто подскочил на 5-10 тысяч долларов, то на элитные – на 50-100. И эта тенденция сохраняется не первый месяц.

Вместе с реальными авто дорожают и игрушечные. Так на сервисе объявлений продают Lamborghini за четыре млн рублей. За эти деньги владелец получит 500 моделек.

- Коробочное хранение. Есть редкие и единичные экземпляры, – обещает автор.

Звезда коллекции – Lamborghini Gallardo LP560-4. Это купе версия элитного спорткара. Владелец обещает точную копию машины в масштабе 1 к 43-м.

Добавим, что сам спорткар продается в России за 15 млн рублей. За эти деньги человек получит авто с 49 000 км пробега и 560 лошадиными силами под капотом.