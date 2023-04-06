32 тонны за 42 секунды: в Сочи спортсмен поставил мировой рекорд, отбуксировав вручную самолет

Денис Вовк установил мировой рекорд

В аэропорту Сочи 6 апреля установили мировой рекорд по буксировке самолета. Несмотря на дождь, петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк смог сдвинут с места самолет весом 32, 1 тонны голыми руками.

- В Международный день спорта, он установил мировой рекорд в весовой категории до 90 кг и абсолютный рекорд России, - отметили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Атлет буксировал самолет Sukhoi Superjet 100, носящий название «Дербент». Денис Вовк смог продвинуть судно на 10 метров всего за 42 сегодня. Чтобы поставить мировой рекорд, спортсмен использовал самую сложную технику в дисциплине - «арм-овер-арм». Вся нагрузка пришлась на руки атлета.

Спортсмен использовал самую сложную технику в дисциплине

- Абсолютный рекорд России зарегистрировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко. Это по-настоящему историческое событие, ведь в истории отечественного спорта это первая попытка отбуксировать самолет, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Кстати, до этого момента самолеты могли буксировать спортсмены в весовой категории более 150 килограммов. Но Денис Вовк смог поставить мировой рекорд и в категории до 90 килограммов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Денис Вовк считается одним из сильнейших людей страны. Алтен ранее установил мировой рекорд в направлении «трек-пул», отбуксировав самолет весом 40,57 тонн на четыре метра 32 сантиметра за 52 секунды.

Затем, совместно с Артемом Тарасовым, используя технику «арм-овер-арм», Денис Вовк за 45 секунд сдвинул воздушное судно на один метр и 90 сантиметров. Общий вес атлетов не превышает 200 килограммов, что также стало мировым рекордом.