Отбивали села на Херсонщине. Доброволец из Краснодарского края награжден медалью «За отвагу»

Сергей Майборода ушел на СВО добровольцем Фото: Кубанское казачье войско

Доброволец из Краснодарского края получил медаль «За отвагу» за стойкость при обороне сел в Херсонской области 21-летний Сергей Майборода ушел добровольцем в зону СВО в апреле прошлого года. Казак из Белореченского района не стал отсиживаться дома и решил прийти на помощь стране.

- Я много видел, что там происходит, хотел поддержать ребят, наших братьев, которые живут на Донбассе, - рассказывает боец.

В зоне спецоперации казак находился год. А недавно он вернулся домой – его контузило во время обороны сел в Херсонской области.

Медаль «За отвагу» Фото: Кубанское казачье войско

- Мы держали Крещеновку, там была мощная атака со стороны противника, шла пехота, танки, БТР. В том бою меня «зацепило» и получил небольшую травму, - говорит Сергей.

А вот о том, как казак, раненый, спасал товарищей от обстрела и выносил с поля боя раненых, скромно молчит. Лишь кивает, мол, в зоне СВО каждый боец – герой. За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, Сергей Майборода получил медаль «За отвагу».

Награду герою вручили еще в зоне СВО, казак привез медаль домой, говорит, она для сына. Сейчас малышу всего 10 месяцев, но когда он подрастет, папа обязательно расскажет про свой подвиг и будет учить мальчика не только любить Родину, но и защищать.

- Я сам с детства хотел служить, после «срочки» ушел по контракту. У меня есть примеры из семьи, дед и дядя военные. Дядя сейчас тоже в зоне СВО, - признается Сергей Майборода. – Вернусь в зону СВО обязательно, вот только здоровье поправлю.