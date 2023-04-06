Тепло солдату из детских рук: школьники из Анапы делают окопные свечи для бойцов на передовой

Свечи изготавливают из жестяных банок и картона, которые собирали сами дети. Фото: anapa-ch.ru

Если раньше жестянки из-под сгущенки или кукурузы летели в урну, то сейчас каждую банку анапские школьники бережно сохраняют. После использования тщательно моют и откладывают в пакет. Ведь это основа для окопных свечей - вещь для солдата незаменимая. Места занимает немного, горит долго, почти не дымит, да еще и после прогорания несколько часов остается теплой. Может помочь даже подогреть еду. Именно такие свечки и делают дети.

Общими усилиями

Изготовлением окопных свечей начали заниматься в храме преподобного Серафима Саровского. Оттуда и пошел клич оказать посильную помощь нашим землякам в зоне проведения СВО. Среди желающих оказались и ученики казачьих классов школ города-курорта и юнармейцы.

Изначально небольшая акция приобрела серьезный масштаб.

- Хочу сказать, что наш город очень сплотился - общими усилиями неравнодушные жители помогают нашим ребятам, которые ежедневно рискуют ради нас. Кто-то изготавливает масксети, кто-то выливает окопные свечи. Другие занимаются сбором гумпомощи и ее доставкой. По ощущениям, каждый житель Анапы вносит свою лепту, - рассказывает руководитель военно-исторической поисково-исследовательской организации «Черномор» Андрей Коробков. - В стороне не остались и школьники. Приобщить детей к большому делу было несложно — дети сами горят этим и хотят помочь. С февраля мы еженедельно стали собираться и делать окопные свечи. Через волонтеров узнавали, какой объем требуется. И за несколько часов удавалось создать десятки свечек.

Изначально небольшая акция приобрела серьезный масштаб. Фото: anapa-ch.ru

Не урок труда, а боевое задание

Технология создания довольно простая. Осилить сможет любой. Свечи изготавливают из жестяных банок и картона. Самую сложную часть - заливку растопленным парафином - ученикам помогают старшие товарищи юнармейцы. Во время первых «уроков труда» ребята изготовили больше сотни свечей. Дальше подсчет уже не вели. Отправили несколько партий в Луганскую и Донецкую народную республику.

- Нас всегда благодарили за посылки. Но в какой-то момент добровольцы сказали, что получили так много помощи, что свечи даже в запас отложили. Временно работу приостановили. Но мы готовы развернуть наши «уроки труда» по первому зову, - говорит Андрей Коробков.

БУДЬ В КУРСЕ!

Поддержать наших военных могут все желающие, оказав помощь в сборе гуманитарки. Принимают термобелье, предметы личной гигиены, стельки, батарейки. Кроме того, можно отправит продукты длительного хранения, медицинские препараты, письма, одежду и обувь.

Пункты сбора в Анапе:

-12 микрорайон, 35, Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир»;

- пункт приема гуманитарной помощи «Время помогать людям» на парковке ТРЦ «Красная площадь»;

- ст. Гостагаевская ул. Новороссийская, 100.