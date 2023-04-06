Вернулись домой с синяками и ссадинами. Издевательства над третьеклассницей в краснодарской гимназии проверила прокуратура

Прокуратура организовала проверку

Прокуратура организовала проверку после сообщений об издевательствах над третьеклассницей в краснодарской гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, о конфликте одноклассников в гимназии №40, который, по словам родителей девочки, длится уже не первый год, стало известно из соцсетей. Родители рассказали об издевательствах над их дочерью со стороны одноклассника. Мама школьницы утверждала, что мальчик постоянно оскорблял ее дочь и даже поднимал на нее руку. Но на явный буллинг никто в руководстве школы не реагировал.

- На протяжение второго года он над ней издевается, избивает до ссадин, синяков, гематом, оскорбляет чуркой, - ранее рассказала мама девочки. - Мы как родители не хотели этого всего, изначально мы пытались решить на уровне родителей, но и родители мальчика, и классный руководитель, директор школы, абсолютно все бездействовали.

Возникшей ситуацией заинтересовались в городском департаменте образования. В мэрии подтвердили, что конфликт между одноклассниками действительно был. С учениками сразу провели анкетирование, тестирование и беседу.

- Была проведена индивидуальная беседа со школьником, который замешан в конфликте, и его матерью. После беседы даны подробные рекомендации о недопустимости подобных конфликтов в будущем, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Тем временем мама третьеклассницы не разрешила проводить беседу с ее дочерью. Женщина в том числе отказалась и от встречи с родителями мальчика.

Позже на ситуацию в краснодарской гимназии обратили внимание и в прокуратуре. Надзорный орган после сообщений о буллинге организовал проверку. По данным ведомства, конфликт между третьеклассниками произошел 14 февраля. В тот день школьники сильно подрались и вернулись домой с синяками и ссадинами.

При проверке в учреждении выявили нарушения и уже привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников.

- В деятельности образовательной организации выявлены нарушения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что, в свою очередь, послужило основанием для внесения директору образовательного учреждения представления, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Известно, что доследственные проверки организовали и в городском УМВД. Но по их результатам заводить уголовное дело не стали.

- Вопросы соблюдения прав детей на безопасное пребывание в образовательной организации поставлены прокуратурой на контроль, - уточнили в надзорном органе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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