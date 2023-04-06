Стало известно, когда в Краснодаре откроются магазины Zara, Bershka, Stradivarius Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спустя год в Краснодаре откроются магазины , Bershka и Stradivarius. Они распахнут двери под новыми названиями. Сейчас рабочие устанавливают новые вывески, а персонал заполняет витрины вещами.

Параллельно компании ведут набор сотрудников. Уже известно, что Pull & Bear возобновит работу как DUB, Stradivarius – как Vilet, Bershka – как Ecru.

Напомним, что новым владельцем магазинов в России стала компания Daher. Она основана в Ливане. На Ближнем Востоке фирма развивает десятки мировых брендов, включая Adidas.

Ожидается, что первыми на российских рынок вернутся магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius. Уже в конце апреля они распахнут двери в Москве, а в начале мая – в Краснодаре.

Всего в России возобновят работу свыше 200 магазинов. В Краснодаре первые точки откроются в торговом центре Oz Moll. По сообщениям очевидцем, на этой площадке кипит основная работа. Специалисты уже приступают к демонтажу предыдущих вывесок брендов и установке новых.