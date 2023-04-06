Ремонт улицы Чапаева в Краснодаре проходит на безвозмездной основе

Улицу Чапаева ремонтируют без привлечения бюджетных средств Фото: Евгения ХИЛЬКО

На улице Чапаева в Краснодаре началась вторая реконструкция за последние два года. Краснодарскому Арбату хотят вернуть его прежнее назначение. По выходным на улице снова можно будет прогуливаться, а велодорожки и высокие бордюры уберут. Пешеходную зону расширят, на ней появится новая плитка. Работы по реконструкции начались в середине марта и продолжатся до 1 июня.

- В настоящее время ремонт Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской идет на безвозмездной основе. В комплексе работ предусмотрен ремонт тротуаров, плиточного покрытия проезжей части дороги, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

По муниципальному контракту подрядчик также сделает водоотвод, чтобы влага не скапливалась на дороге после дождя или таяния снега.

Чапаева во время ремонта Фото: Евгения ХИЛЬКО

В 2021 на одну из главных улиц города уже заходили рабочие. Тогда в мэрии заявили о начале реализации проекта «7 улиц». Именно Чапаева стала первой из списка для обновления исторического центра. Одним из новшеств стало появление на ней велодорожек. Но использовались они в основном не велосипедистами, а владельцами автомобилей. Водители «залезали» на них, нарушая правила дорожного движения.

К тому же после дождей места для проезда вело- и электротранспорта заливало. В июле в дело вмешался губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев приостановил проект «7 улиц», отметив, что он не доработан.

- Прогуливаясь по Краснодару, людям нужно будет на что-то смотреть. Здесь должны быть какие-то объекты показа, - высказался глава региона.

Тогда на ремонт улицы Чапаева администрация выделила средства на установку бордюров и дорожных знаков. Сколько было потрачено денег, в мэрии не сообщили.