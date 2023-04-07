Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий возглавит литургию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы

Службу митрополит проведет в старинном храме Благовещения. Фото: Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

7 апреля православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В Краснодаре есть старинный храм Благовещения, о котором наш корреспондент недавно делал эксклюзивный репортаж. Кстати, именно в этом храме митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий возглавит богослужение. Оно начнется в 09:00. Подробнее о большом празднике Благовещения рассказал иеромонах Корнилий (Иванов).

- Это событие, ставшее поворотным в истории человечества, имеющее особенно высокую важность и необъятное значение в мире. «Днесь спасения нашего главизна…» и «возвести славу велию…» - такие удивительные слова мы слышим за праздничным богослужением и именно такими словами Св. Церковь приобщает всех нас к величайшему таинству, которое приводит в трепет и изумление не только человеческий, но и ангельский мир, - говорит клирик Свято-Троицкого собора Краснодара, иеромонах Корнилий (Иванов).

По словам священника, чтобы понять и осознать значение праздника, необходимо обратить свой взор на историю человечества, а именно на самое его начало.

- На заре человеческой истории, когда произошла катастрофа грехопадения, когда произошел разрыв между Богом и первыми людьми, Господь оставил для людей надежду на будущее избавление. Он дает обетование, что наступит время, когда: «Семя жены сотрет главу змия…», - продолжает преподаватель Екатеринодарской Духовной Семинарии, иеромонах Корнилий (Иванов). - Это обетование хранилось среди людей из рода в род, из поколения в поколение. И осуществилось оно не сразу: пять с половиной тысяч лет находился род человеческий в греховной темнице, пять с половиной тысяч лет оно было подвержено власти греха, проклятия и смерти, пять с половиной тысяч лет оно ожидало в мир вестника с неба, который бы принес радостную весть об избавлении.

И вот наступает долгожданный день, наступает радостный час, когда возвещено о пришествии в мир Христа-Спасителя. Небесный посланник архангел Гавриил является в Назарет и приветствует Богоизбранную Отроковицу торжественным ангельским приветствием: «Радуйся Благодатная, Господь с Тобою!», возвещая Ей и всему миру спасительную весть о явлении в мир Мессии.

- Но кто становится орудием спасения человека, на кого же возложена миссия освобождения человечества от греховных уз? Со спасительной миссией на землю приходит не мудрец, не пророк, не даже ангел, а Сам воплотившийся Бог! Сам Творец всего мира и Вселенной, Создатель человека, снисходит со Своего Небесного престола, вселяется в Девическую Утробу и от Ее Пречистых Кровей заимствует и воспринимает на Себя человеческое Естество! Бог становится Человеком! И не просто Человеком, Богочеловеком! - говорит священник. - Он стал одним из нас, Он во всей полноте воспринял человеческую природу со всеми ее немощами и болезнями. Во всем уподобился нам Сын Божий, за исключением греха. Именно поэтому, благая весть, возвещенная архангелом в Назарете Пречистой Деве Марии, становится величайшей радостью и утешением всего человечества.

В этот праздничный день священник предлагает воздать славу и той, которая оказалась достойной вместить Божественную Жизнь.

- Проходили века, поколения сменялись поколениями. Великое множество женщин родилось на земле. Но из них ни одной не было достойной стать Богоматерью. Только Дева Мария, по Своему глубокому смирению стала вершиной человечества, только Она смогла вместить в Себя Огонь Божества, но не опалиться этим Божественным Огнем, а стать Матерью Христа-Спасителя. Слабый немощной сосуд вместил целое небо! Без Нее, без Божией Матери, без Ее исполненных глубочайших смирения слов: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему», невозможно бы было дело нашего спасения. Если бы Богоотроковица не высказала бы Своей полной решимости поступать так, как Ей повелевает воля Божия, то человечество было бы под угрозой полной погибели, - добавляет иеромонах Корнилий (Иванов).

Будем же непрестанно благодарить Бога за бездну благости и милосердия Божия к роду человеческому, постараемся быть достойными искупительного дара Спасителя, который даровал нам Господь для нашего обновления и пусть великая и спасительная радость сегодняшнего праздника утешает нас во все дни нашего земного странствования.