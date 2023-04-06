Жестоко избил и бросил умирать в машине. На юге России спустя четверть века нашли опасного убийцу

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Новороссийске спустя 23 года удалось найти убийцу местного жителя. Обвиняемого мужчину будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ноябре 1999 года 57-летнего мужчину нашли в салоне автомобиля. В тот вечер его обнаружили в машине, припаркованной во дворе многоэтажки на улице Толстого. На место сразу вызвали скорую и правоохранителей. У пострадавшего была сильно повреждена голова. Мужчину госпитализировали, но позже он умер в больнице. Детали происшествия выводили на то, что на мужчину в тот вечер напали. Следователи завели дело по статье об убийстве.

Но найти возможного убийцу удалось не сразу. На это следователям потребовалась почти четверть века.

- Благодаря грамотной следственно-оперативной работе была установлена причастность к убийству 39-летнего неоднократно ранее судимого за различные преступления местного жителя, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Жители нашли в машине мужчину с поврежденной головой Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сейчас обвиняемый находится в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. После того, как мужчину заподозрили в убийстве, его этапировали к следователю. Уже на допросе он во всем признался и описал в подробностях момент преступления.

В тот вечер, по версии следствия, обвиняемый встретил во дворе дома знакомого. Убитый мужчина занимался частным извозом на своем авто. Приятели разговаривали, но в какой-то момент поссорились. Тогда обвиняемый взял камень и замахнулся на знакомого. Удары –их было более девяти – в те минуты не видел никто, что и помогло ему скрыться. Чуть позже пострадавшего мужчину нашли жильцы. А его смерть оставалась загадкой почти четверть века.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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