В Адыгее экс-директор муниципального учреждения получал зарплату за фиктивно трудоустроенного сторожа

Мужчина приговорен к штрафу и больше не вернется к руководящим должностям. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директор одного из муниципальных учреждений Шовгеновского района в сентябре 2017 года нанял на предприятие сторожа. Не проработав и месяца сотрудник покинул место работы, а при увольнении отдал зарплатную карточку начальству. Почему-то руководство не стало публиковать приказ о расторжении трудовых соглашений с бывшим работником. Фамилия сторожа так и осталась числиться в бухгалтерских ведомостях учреждения.

- В течении четырех лет обвиняемый, заведомо зная, что сторож не осуществляет свои трудовые обязанности и на рабочем месте отсутствует, давал своим подчиненным указание вносить в табели учета рабочего времени сведения об осуществлении трудовых обязанностей сторожем, которые впоследствии сам же утверждал, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Месячное жалованье сторожа составляло чуть менее 8 тысяч рублей. За четыре года директор предприятия незаконно обогатился на 380 тысяч рублей. Кто при это нес ответственность за охрану объекта – неизвестно.

Когда все выяснилось, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за служебный подлог и мошенничество.

- С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 130 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в муниципальных и государственных органах.