Два десятилетия на птичьих правах. Жительница Кубани смогла добиться российского паспорта вопреки бюрократии

Марина Лалиашвили получила документ. Фото: t.me/AlexeiBozhok

Марина Лалиашвили из станицы Кабардинской двадцать лет пыталась получить российское гражданство и российский паспорт. Семья женщины переехала из Тбилиси в Апшеронский район в 1986 году и крепко здесь обосновалась. Однако, проживающей несколько десятилетий на одном и том же месте женщине отказали в получении законных российских документов.

- С1986 года Марина Сергеевна постоянно сталкивалась с бюрократией и формализмом. Сдвинуть проблему с мертвой точки удалось только после личного приема у начальника краевого главка МВД Владимира Андреева, - рассказал заместитель председателя муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ Алексей Божок.

За время проживания в стране, ставшей родной де-факто, но не де-юро Марина Лалиашвили не могла воспользоваться ни бесплатной медициной, ни другими льготами, полагающимися жителям России.

- Бороться с бюрократией и халатным отношением местного отдела по вопросам миграции помогали все. Тем не менее, получить заветный документ удалось только сейчас, после прямого указания на нарушения законодательства, - дополнил Алексей Божок.

Заветная книжка в красной корочке уже выдана пенсионерке. Теперь ей предстоят приятные хлопоты. Необходимо оформить другие документы и пенсию.