Царский размах. В Анапе построят парк в 30 гектаров

Императорский парк начнут строить в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В Анапе в 2023 году начнут строить Императорский парк. Он будет полностью соответствовать своему названию, ведь площадь будущего объекта составит почти 30 гектаров.

Парк протянется от Супсехского шоссе до береговой линии. Его будут реализовывать в несколько этапов. Проект уже представили на градсовете Анапы.

На примерном образе заметно, что парк будет состоять из просторных газонов, с необычными холмами и множеством зелени. В нем будет предусмотрена развитая сеть пешеходных и велодорожек.

На объекте обустроят спортивные и детские места площадки. Для любителей активностей откроют скейт-парк. Появятся фонтаны, искусственные озера для сбора дождевых вод, амфитеатры, беседки для отдыха часовня. Длительную прогулку можно будет закончить в невероятно красивом месте, которое тоже создадут в парке. Прогулочная зона будет заканчиваться смотровой площадкой с видом на море.

- Концепция парка отражает богатую историю Анапы. В том числе она связана с присвоением ей императором Николаем I статуса города, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что концепция создает предпосылки к размещению в парке муниципального культурно-делового центра Русского географического общества.

Императорский парк станет самым масштабным городским рекреационным пространством. Он будет визитной карточкой Анапы.