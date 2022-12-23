Щенок для военных. Бойцы попросили у волонтеров собаку и получили ее перед Новым годом

Гай будет верным другом для "барсов". Фото: фонд "Добро и дело"

Волонтеры из Краснодара доставили в отряд «Барс-10» гуманитарную помощь. Вторую по счету мобильную баню отвезли краснодарцы в зону СВО. В любое время в ней смогут отогреться и помыться бойцы. Но этот подарок оказался не единственным. Бойцы попросили привезти и собаку, чтобы на передовой их ждал верный друг.

- Это, наверное, тоска по дому. Они то кошку приютят, то щенят. Хочется, чтобы рядом был кто-то, кто напоминал о мирной жизни, - рассказал волонтер Николай Павлов.

Щенка породы немецкая овчарка с забавными ушами еле довезли до места назначения. По дороге бойцы каждого подразделения просили оставить собаку им. Но Гай - так назвали малыша - все-таки нашел того, кто по-настоящему ждал его долгое время.

- Спасибо вам огромное за то, что помогли нам доставить вот такое чудо! Привезли нам его. Он попал к своему хозяину. Ребята из «Барса» нам его передали. Теперь он будет с нами служить России, - поблагодарил боец.

Волонтеры получили еще один заказ. Один из солдат попросил привезти ему канарейку - мол, будет будить по утрам. Возможно, это станет для бойца новогодним подарком.

И вот волонтеры из «Добро и дело» вновь отправляются в путь. Они отвезут на фронт подарки от школьников и их родителей из четырех городов Краснодарского края, теплую одежду, продукты и оборудование.