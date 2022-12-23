На новогодние каникулы – к морю. Остались ли еще места в отелях на побережье Краснодарского края и как будут развлекать гостей

Горный кластер не первый год популярен у туристов в новогодние праздники. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Новогодняя суета все сильнее охватывает россиян. Праздник на носу, а голова идет кругом. Что надеть, какой салат приготовить и самое главное – где провести новогоднюю ночь, чтобы было незабываемо и весело, желательно под пальмами и шум прибоя, без серого неба и сугробов. Тем, кто еще не запланировал свой отдых на январские каникулы, пора поторопиться. Возможность запрыгнуть в последний вагон и укатить на Черноморское побережье Краснодарского края еще есть, но с каждым днем она становиться меньше. Собирать чемоданы нужно уже сейчас, ведь южные курорты в этом году ждут небывалый наплыв туристов.

Аншлаг в Сочи

Сочи не сходит с рейтингов по популярности среди туристов этой зимой. Еще бы – это единственный черноморский курорт, куда летают самолеты, здесь зима мягче, а выбор – ехать на побережье или в горы – всегда остается за путешественниками. Отели в горном кластере заполнены уже на 80 процентов, но покататься на заснеженных склонах в новогодние дни еще можно.

Роскошная новогодняя елка на площади Флага в Сочи. Фото: пресс-служба администрации курорта

- Активно продаются номера на весь зимний сезон, действуют скидки на раннее бронирование и стартовала акция «Отдыхай и катай», по которой ски-пассы предоставляются на весь период проживания. Впервые появится зимний гид со скидками на популярные активности, рестораны и сервисы курорта Красная Поляна. Он доступен только для гостей отелей и апартаментов в качестве комплимента, - рассказала «КП»-Кубань» генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Средний чек на проживание на курорте в отеле за 5 ночей стартует от 65 тысяч на человека, в апартаментах – 47 тысяч. В этом зимнем сезоне повышать стоимость не стали, туристы смогут отдохнуть по ценам прошлого года.

В любом случае, на Красную Поляну стоить приехать просто, чтобы погулять и наслаждаться атмосферой праздника в окружении зимней природы. Тут все украшено иллюминацией, а 31 декабря на сцену выйдут приглашенные артисты. До боя курантов перед зрителями выступит группа «Банд’Эрос», после гостей курорта будет развлекать DJ Morfey.

- Всего на курорте доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 3 сноупарка, включая фан-парк, и 1 рейс-зона. Также на курорте расположена одна из самых больших зон вечернего катания в Красной Поляне общей протяженностью 5 километров, - отметила Яна Перепечаева.

Но не всем по душе снег и легкий морозец – половина страны хочет отдохнуть от зимы. На побережье Сочи открыты отели, которые с удовольствием примут гостей в новогодние праздники. Загрузка тут меньше, а цены поприятнее. Можно найти гостиницу от 3 тысяч за сутки с вполне комфортными условиями, а бутылочку шампанского в 12 часов открыть прямо на берегу моря.

В новогоднюю ночь отели приготовят праздничную программу. Стоимость ужина с развлечениями и приглашенной звездой - от 10 до 75 тысяч рублей. Обычно детям предлагают скидки до 50 процентов.

ЦЕНЫ В СОЧИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Номер в гостинице на побережье – от 3000 в сутки.

Номер в горном кластере – от 65 тысяч с человека за пять ночей.

Туры «все включено» в Сочи на 6 ночей – от 55 тысяч рублей на двоих.

Экскурсии – от 2000 рублей.

Ужин в ресторане – от 3 500 рублей на троих.

Зимуй и празднуй в Анапе

Если нужен спокойный отдых без толп туристов, тогда едем в Анапу. На курорте будут открыты 115 гостиниц и пансионатов на зимних каникулах, а их загрузка составит около 55 процентов. Поэтому места хватит всем. Отельеры предлагают разные варианты на любой кошелек, но в новогодние праздники ценник будет выше, ближе к летним.

- Наша небольшая гостиница работает круглогодично, но Новый год мы всегда ждем с нетерпением. Обычно к нам приезжают семьями, а мы предлагаем им новогодний фуршет и программу с ведущим и аниматорами, - говорит управляющая одним из отелей Ольга Протасова. – В этом году наши гости начали бронировать номера в основном в сентябре, свободные места еще есть, правда, остались только номера люкс. Звонки до сих пор поступают, люди интересуются.

В Анапу на Новый год приезжают семьями. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В последние несколько лет Анапа тянется за Сочи и стремится стать всесезонным курортом. Зимой в городе откроют гастрономическую ярмарку. Пробежавшись по торговым рядам, можно закупить местные сыры, вино, сладости. Дети смогут заглянуть к Деду Морозу в его домик и получить сладкий подарок за стишок. Главной локацией станет лаундж-зона на пляже. Здесь будут проходить детокс-вечеринки и дискотеки, показывать фильмы под открытым небом, можно спеть караоке. Погода обещает быть ясной и теплой. Снега в Анапе в новогодние каникулы не прогнозируют. А в самую новогоднюю ночь над морем запустят фейерверк.

Наскучит в городе – можно собраться на экскурсию по винным местам. Недалеко от Анапы есть несколько виноделен с шикарными видами и отличным местным вином. За бокальчиком красного или белого можно отлично начать новый год.

ЦЕНЫ В АНАПЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Номер в гостинице на побережье – от 2000 до 5000 в сутки.

Туры «все включено» в Анапу на 6 ночей – от 45 тысяч рублей на двоих.

Новогодняя программа – от 15 до 40 тысяч рублей.

Экскурсии – от 1500 рублей.

Ужин в ресторане – от 2 500 рублей на троих.

Город-антистресс

Город, утопающий в зелени даже зимой, куча ресторанов и самая длинная набережная в России – все это Геленджик. Туристы едут сюда даже после закрытия аэропорта и несмотря на то, что здесь нет железнодорожной станции. Логистические трудности не пугают. Все ради лишней недели на побережье Черного моря.

В Геленджике высадится целый десант Дедов Морозов.

- Геленджик привлекает туристов прежде всего своей атмосферой. Он - компактный и уютный. Это город-антистресс, где жители мегаполисов отдыхают от больших городов - нет больших предприятий, зданий, пробок, - считает директор Ассоциации «Содействия в развитии курорт Геленджик» Александр Ветров. – В этом году на курорте пройдут народные гуляния и камерные новогодние мероприятия, чтобы люди оторвались от мира проблем, чтобы им было хорошо и тепло. И климат Геленджика этому способствует. У нас целебный морской воздух, город остается зеленым даже в холодное время года. А значит, туристы, которые уже увидели зиму в своих регионах, смогут отдохнуть от нее.

Курорт поднимет праздничное настроение уже 26 декабря. В этот день откроют новогоднюю елку на площади и пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Тем, кому 1 января не спится, могут принять участие в антиалкогольном забеге «Забеги в Новый год!».

Центральная площадь заискрится иллюминацией. Она станет основной локацией на время новогодних каникул. В начале здесь пройдут семейные игры, викторины и мастер-классы. Приготовить настоящий казачий кулеш можно 4 января на празднике казачьих традиций и гастрономии. Вкусные блюда по старинным рецептам придутся по вкусу и детям, и взрослым. До 7 января в Геленджике пройдут концерты, марафоны спорта, физкульт-разминка с чемпионом. На Рождество гостей и жителей курорта приглашают посетить Андреевский парк. Там выступят местные фольклорные коллективы.

Геленджик - идеальное место для прогулок и гастрономических приключений зимой. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Любители гастротуров смогут оценить кухню от геленджикских шеф-поваров. В последнее время на курорте открылось много ресторанов, готовых удивлять разнообразными блюдами – от устриц до местных вин. Все праздники на курорте будет работать легендарный Сафари-парк и канатные дороги. Туда можно сходить всей семьей.

ЦЕНЫ В ГЕЛЕНДЖИКЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Номер в гостинице на побережье – от 2000 в сутки.

Туры «все включено» в Геленджик на 6 ночей – от 45 тысяч рублей на двоих.

Новогодняя программа – от 20 до 60 тысяч рублей.

Экскурсии – от 2000 рублей.

Ужин в ресторане – от 3000 рублей на троих.

КСТАТИ

Как добраться на курорт

Чтобы добраться в Анапу или в Геленджик, сначала надо прилететь в Сочи. Туда летают прямые рейсы из Москвы. А уже потом сесть на автобус или на электричку и отправиться в нужном направлении.

Количество рейсов пригородных поездов из Сочи в Анапу увеличат на новогодние праздники. Всего их будет 69. При этом вагонов в электропоездах станет больше в два раза по самым популярным направлениям.

В Геленджик

В Геленджике не работает аэропорт, с курортом нет железнодорожного сообщения. Поэтому туристы сейчас выбирают два основных варианта, как добраться до места отдыха. Сначала можно долететь до Сочи, а потом на автобусе или такси добраться до Геленджика. Билет на рейсовый автобус стоит от 900 рублей. Чтобы добраться на частном извозчике, надо будет заплатить от 6000 рублей.

Еще один вариант – доехать до Новороссийска на поезде, а там пересесть на автобус или такси. Билет на автобус можно купить онлайн, его стоимость – 150 рублей. Такси до курорта обойдется около 1000 рублей.

В Анапу

Воздушная гавань Анапы не принимает самолеты. Поэтому путь до курорта надо продумать заранее. Самый удобный, но не быстрый способ, - добраться до Анапы на поезде. Но можно долететь до Сочи, а потом доехать на автобусе или такси. За билет на автобус вы отдадите около 1500 рублей, за такси – от 7000 рублей. На электричке, которая едет 6 часов, придется заплатить за билет от 1200 рублей.