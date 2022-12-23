Заоблачно. Сколько стоит красная икра в Краснодаре и Сочи

Стоимость икры зависит от производителя и качества. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Новогодний стол принято накрывать с размахом – как-никак такой праздник отмечаем раз в год. В каждой семье есть любимые блюда, но без бутербродов или тарталеток с красной икрой не обходится, пожалуй, ни одно застолье. Выбор этого деликатеса большой, в Краснодаре и Сочи есть специализированные магазины. Прикупить баночку-другую можно на рынке или в сетевом магазине.

Икра в маленьких баночках доступнее.

Цены, конечно, кусаются, особенно на натуральный продукт. Но грамм 200-300 можно себе позволить. Тем более, кроме вкусовых качеств, икра очень полезна. Она содержит жирные кислоты, важные для организма железо, фосфор и витамины.

СКОЛЬКО СТОИТ КРАСНАЯ ИКРА В СОЧИ

Жители и гости курорта предпочитают покупать красную икру на рынке. Почти в каждом рыбном отделе есть несколько видов этого деликатеса. Самая дорогая – икра кеты и кижуча. За килограмм у вас попросят 8000 рублей. Дешевле всего игра щуки, но она на любителя.

В Сочи предпочитают покупать икру на рынках. Фото: Олег УМАРОВ

Зернистая лососевая ж/б 95 гр - 1 000 рублей

Икра горбуши Ж/Б 125 гр - 1 000 рублей

Икра Кижуча 1 кг - 8 000 рублей

Икра Кеты 1кг - 8 000 рублей

Икра Горбуши 1 кг -7 000 рублей

Икра щуки 1 кг - 6 000 рублей.

СКОЛЬКО СТОИТ КРАСНАЯ ИКРА В КРАСНОДАРЕ

Цены в Краснодаре не сильно отличаются от сочинских, хотя на некоторые виды икры цена ниже. Но лишь на пару сотен рублей.

Цены в специализированном магазине Краснодара. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Икра горбуши Ж/Б 140 гр – 722 рубля

Икра горбуши 1 кг – 7 100 рублей

Икра нерки – 6 650 рублей

Икра кеты 1 кг – 7 750

Икра горбуши 1 кг – 7 000 рублей

Икра лососевая в стекле 320 гр - 4 030 рублей

Икра лососевая зернистая ж/б 130 гр - 1 390 рублей.

Производители идут на хитрость и продают имитацию красной икры с добавлением морских водорослей. Стоит она в разы дешевле, чем натуральная. Но, конечно, уступает во вкусовых качествах.

Самая дешевая икра - имитация с добавлением водорослей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Икра лососевая имитированная 220 гр. – 60 рублей

Икра черная имитированная 220 гр. – 60 рублей

Икра имитированная красная 120 гр. - 37 рублей.