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Общество23 декабря 2022 6:03

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 2 января

Ограничения вновь продлили
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Аэропорт в Сочи работает в прежнем режиме

Аэропорт в Сочи работает в прежнем режиме

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 2 января. Закрытие также касается аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика.

- Режим временного ограничения полетов продлен до 02 января 2023 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме аэропортов Краснодарского края закрытыми остаются воздушные гавани Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Аэропорт Сочи продолжает работать, как временный хаб. В прежнем режиме функционируют воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы, чтобы не простаивать, продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки. На экскурсиях гостям демонстрируют закулисье аэропорта. Приятный бонус - посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота.

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