В Майкопе пройдут новогодние мероприятия. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Мэрия Майкопа подготовила программу новогодних мероприятий. Всего пройдет около 12 различных мероприятий.

В субботу, 24 декабря с 10:00 до 15:00 часов будет работать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Она откроется рядом с ГДК «Гигант» состоится. Выставка продолжит работу до 8 января.

Также в субботу в 13:00 пройдет праздничная программа «Красавица-елка, огни зажигай!». Концерт состоится в горпарке. В станице Ханской рядом с сельским Домом культуры также пройдет праздничная новогодняя программа. Мероприятие начнется в 15:00 часов.

- 25 декабря в 13:00 на площади Ленина в Майкопе пройдет праздничная программа открытия главной новогодней елки, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа. - В 15:00 часов в поселке Родниковом по улице Ленина состоится праздник «Новый год спешит к нам в гости!», где также будет открыта новогодняя елка.

Новогодняя ярмарка будет проходить 31 декабря с 07:00 до 14:00 часов. Она заработает на улице Советской. В 12:00 часов в горпарке состоятся соревнования по легкоатлетическому кроссу.

С 3 по 8 января в ГДК «Гигант» состоится выставка работ альтернативной новогодней елки. Она будет работать с 10:00 до 17:00 часов.

А 6 января в республиканском шахматном клубе состоится рождественский блиц-турнир по шахматам. Начало мероприятия - в 12:00 часов.

В ГДК «Гигант» 7 января можно сходить на танцы. Здесь в 17:00 часов начнется вечер отдыха «Новогодний огонек».

Как удалось узнать "Комсомольской правде"-Кубань", закрытие новогодней елки состоится 13 января в 12:00. Мероприятие можно посетить в станице Ханской.