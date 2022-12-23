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Общество23 декабря 2022 10:55

Сына призвали, а муж умер: жительница Майкопа замерзала в доме, пока ей не помог депутат

Депутат Госдумы подарил матери мобилизованного жителя Майкопа газовый котел
Ангелина НАЗАРЧУК
Котел работает бесперебойно и дом постоянно обогревается. Фото: личный архив Ремезкова

Котел работает бесперебойно и дом постоянно обогревается. Фото: личный архив Ремезкова

В общественную приемную депутата Госдумы РФ в Республике Адыгея обратилась местная жительница. Женщина жаловалась на то, что в ее доме очень холодно. У Елены Валерьевны сломался старый отопительный котел, а сама купить и установить новый у нее не было сил.

Сына женщины осенью призвали на военную службу во время частичной мобилизации. А муж у Елены Валерьевны умер совсем недавно. Помочь рано овдовевшей женщине с покупкой и установкой нового прибора было попросту некому.

Депутат Госдумы Александр Ремезков первый, кто оперативно откликнулся на просьбу матери солдата. Чиновник выделил деньги, на которые в короткие сроки был куплен новый газовый котел. Вместе с администрацией Майкопа Александр Ремезков решили все проблемы с установкой оборудования в доме женщины.

Котел работает бесперебойно и дом постоянно обогревается. Кстати, новое оборудование позволяет существенно экономить на оплате газа.

- Во всех регионах, во всех избирательных округах мы, депутаты, взаимодействуем с местными властями для того, чтобы обеспечить максимальную поддержку семьям мобилизованных и в целом всех участников специальной военной операции, - заявил депутат Александр Ремезков.

Чиновник отметил, что бойцы должны быть полностью уверены в том, что об их семьях позаботятся. Александр Ремезков пообещал сделать все необходимое, чтобы солдат ждали в тепле и благополучии.

Елена Валерьевна сердечно поблагодарила Александра Ремезкова за помощь и заботу.

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