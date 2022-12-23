Подписался на "Комсомолку"- получил в подарок елку. "КП" подвела итоги новогодней акции

За главным призом - елочкой - приехал племянник победительницы Дмитрий. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В преддверии Нового года «Комсомольская правда» в Краснодаре устроила необычную новогоднюю акцию. Решили подарить подарки тем, кто постоянно нас читает. Для этого нужно было всего лишь оформить подписку на любимую газету.

Стоит сказать, что ежегодно «Комсомолку» выписывают тысячи человек из разных уголков региона. У каждого из них был шанс стать участником. Больше месяца мы принимали копии абонементов наших верных читателей. И вот, наконец, итоги подведены - настало время подарков.

В редакцию «Комсомольской правды» - Кубань» уже начали приезжать победители. Одним из первых был Николай Гельмеддинович Ханьянов. Он живет в Краснодаре уже много лет. И самые свежие новости города читает исключительно в «КП». За это от любимой газеты получил подарки.

Николай Ханьянов впервые в жизни одержал победу в конкурсе.

Награжден и еще один наш читатель из станицы Тбилисской - Евгений Александрович Дулин.

- Я - инвалид I группы, много лет проработал в Санэпидстанции. Сейчас на пенсии, - поделился читатель. - Когда мне позвонили и сообщили, что я стал одним из победителей, то очень обрадовался. Поверить не могу до сих пор! Я за всю свою жизнь ни разу ничего не выигрывал, а тут, представляете, повезло! Чудеса под Новый Год все-таки случаются.

Евгений Дулин, как и другие призеры, получил подарки от "КП".

Главный приз акции - новогодняя красавица - отправилась в Армавир. Именно там проживает Нина Антоновна Сидюкова. Родня видит в ее руках «Комсомолку» вот уже почти 60 лет! Наша читательница очень любит газету, и потому подписку оформляет ежегодно, начиная с 1963 года.

Познакомиться лично с победительницей мы не смогли. В силу здоровья путь до нашей редакции преодолеть ей было бы тяжело. Но, к счастью, передать поздравления и слова благодарности за преданность мы смогли ее родственнику.

Забрала подарки и внучка еще одного призера - Татьяны Новосельцевой.

- Фото абонемента мы помогли отправить, хотели быть в числе первых, потому отправили снимок на Whatsapp редакции. И какая удача! - улыбнулся Дмитрий, который забрал елочку домой.

Внуку Татьяны Сидоренко вручили заслуженные призы.

ВАЖНО!

Кто стал победителем акции «КП»

Сидюкова Нина Антоновна (Армавир) получила главный приз - новогоднюю ель;

Призеры:

- Ханьянов Николай Гельмеддинович (Краснодар)

- Герасименко Валентина Павловна (Новороссийск)

- Сидоренко Татьяна Васильевна (Анапский р-н, хут. Малый Раскол)

- Горбанева Любовь Николаевна (Тимашевск)

- Кривопуск Виталий Вячеславович (Абинск)

- Ильичева Татьяна (Абинский р-н, пос. Новый)

- Новосельцева Татьяна Михайловна (Приморско-Ахтарск)

- Дулин Евгений Александрович (ст. Тбилисская)

- Прядко Георгий Пантелеевич (пос. Черноморский).