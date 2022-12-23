Главврач ККБ №1 Владимир Порханов: «Мы оказываем высокотехнологичную помощь, которую в крае больше не оказывает ни одна больница»

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов

В 2022 году сразу два структурных подразделения ККБ №1 отметили юбилейные даты. 20 лет исполнилось Центру грудной хирургии, 5 лет - поликлинике специализированного курсового амбулаторного лечения. Об итогах работы больницы в уходящем году рассказал главный врач учреждения Владимир Порханов.

- Владимир Алексеевич, у нас с Вами стало доброй традицией подводить итоги года. В декабре 2021-го Вы рассказывали о работе ККБ №1 в условиях пандемии. Каким в этом плане был 2022-ой? Продолжает ли коронавирус сказываться на работе больницы или удалось полностью вернуться в допандемийный режим?

- Да, хотелось бы напомнить, что в самом начале пандемии коронавируса перед нами стояла задача сохранить многопрофильную помощь в полном объеме, и нам это удалось.

Первая краевая больница продолжает проводить плановые операции и увеличивать их число в 2022 году. В среднем хирурги ККБ №1 оперируют от 250 до 350 пациентов в день. Среди них от 5 до 10 операций на сердце, 14-18 – на легких, около 12 – на позвоночнике. Кроме того, мы принимаем всех экстренных больных, к примеру, с инфарктом, различными ранениями и травмами. Треть операций, которые мы проводим - экстренные.

Крайне важно, что с начала пандемии ККБ №1 не прекращала прием онкологических пациентов и пациентов с подозрением на злокачественные опухоли. Увы, в последнее время к нам попадает очень много больных с запущенной онкологией, в 4-й стадии. Это связано с тем, что из-за эпидемии коронавируса в районных больницах снизилась диагностика и стали значительно меньше выявлять рак на ранних стадиях.

Мы оказывали и продолжаем оказывать высокотехнологичную помощь, которую в крае больше не оказывает ни одна больница, в том числе помощь в области торакальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии, проводим операции на позвоночнике, трансплантации органов и пр.

Главный врач ККБ №1, Герой труда Российской Федерации Владимир Порханов в 2022 году награжден орденом Пирогова

- В этом месяце Центр грудной хирургии отмечает свое 20-летие. С самого открытия и по сегодняшний день Вы являетесь главным врачом и вдохновителем ЦГХ. Расскажите, каким был этот путь и с какими результатами центр заканчивает юбилейный год.

- Открытие Центра грудной хирургии в Краснодаре состоялось в конце 2002-го, а первые операции были выполнены 23 декабря 2002 года. ЦГХ стал одним из первых лечебных учреждений подобного профиля и масштаба не только для Кубани, но и для России.

Центр начинал свою работу со штатом из 19 врачей и 46 медсестер и санитарок. Сегодня в нем – около 2 тысяч сотрудников. Специализация врачей ЦГХ: кардиохирурги, аритмологи, кардиологи, торакальные хирурги, рентгенхирурги, онкологи

За 20 лет врачами ЦГХ спасены десятки тысяч человек. Ежегодно здесь проводятся до 3000 операций детскими и взрослыми кардиохирургами, до 2000 операций при нарушениях ритма сердца, почти 4000 рентгенэндоваскулярных вмешательств. За 12 лет проведено свыше 200 трансплантаций сердца. Пульмонологическая комиссия ежегодно осуществляет около 60000 консультаций. Торакальными хирургами каждый год проводятся более 4000 операций, свыше 5000 больных проходят противоопухолевую лекарственную терапию. Число посещений поликлиники ЦГХ составляет 200 тысяч в год.

Системный подход к вопросу снижения смертности от предотвратимых причин во многом базировался на опыте, полученном в Центре грудной хирургии. Совместная работа, организованная и координируемая министерством здравоохранения Кубани, дала результаты: смертность от болезней системы кровообращения в Краснодарском крае снизилась на 40%. Сегодня в регионе от болезней сердца и сосудов умирает в год на 15 тысяч человек меньше, чем в 2002 году. На треть снизилась смертность среди людей трудоспособного возраста.

20 лет работы ЦГХ в цифрах:

- 314 тысяч человек получили лечение

- 183 тысячи операций проведено, 67% из них - высокотехнологичные вмешательства

- около 3 млн. пациентов принято в консультативной поликлинике

- около 11,5 млн. функциональных исследований сердца и бронхолегочной системы

- более 2,8 млн. УЗИ

- более 750 тыс. эндоскопических исследований

Планы ККБ №1 на 2023 год – не снижать темпы

- Ноябрь у ККБ №1 тоже был юбилейным – свое 5-летие отметила поликлиника специализированного курсового амбулаторного лечения. Какую помощь получают в поликлинике пациенты?

- 14 ноября 2017 года на базе ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1» создана поликлиника специализированного курсового амбулаторного лечения (СКАЛ). Прием пациентов ведется по трем профилям: неврологический, эндокринологический, гастроэнтерологический.

За пять лет работы поликлиники амбулаторное лечение прошли около 100 тысяч человек.

С ноября 2020 года начат прием пациентов врачом-пульмонологом, организована медицинская реабилитация для пациентов, перенесших Covid-19. Пациенты получают лечение в дневном стационаре, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапевтическое лечение, иглорефлексотерапию. В структуре поликлиники СКАЛ организована рентгенологическая служба: цифровой рентгеновский аппарат, цифровой маммограф, компьютерный томограф.

Руководит поликлиникой специализированного курсового амбулаторного лечения Ирина Валерьевна Ковригина.

- Важной частью работы ККБ №1 являются выездные мобильные комплексы «Диспансеризация», благодаря которым жители небольших населенных пунктов края могут пройти профилактические обследования. Сколько человек прошло выездную диспансеризацию в 2022 году? Какие обследования были проведены? Ведете ли Вы статистику проблем, которые были выявлены?

- Первый этап мобильной диспансеризации в Краснодарском крае осуществляется с 2014 года сотрудниками ККБ №1. Мобильный комплекс состоит из четырех автомобилей. В 2022 году специалистами проведено 35 выездов в 61 населенный пункт Кубани. Осмотрено 3589 человек, все завершили I этап диспансеризации.

У 117 человек впервые выявлены отклонения от физической нормы или патологические состояния. Все случаи переданы на контроль в центральные районные больницы.

3562 человека направлены на прохождение второго этапа диспансеризации для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза.

221 человек направлен на дополнительное обследование вне рамок диспансеризации с целью постановки диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.

В 2022 году врачи ККБ №1 сделали 17 уникальных операций в Узбекистане за один вылет

- Ваши специалисты проводят операции не только в Краснодарском крае, в России, но даже в других странах. В этом году врачи ККБ №1 сделали 17 уникальных операций в Узбекистане за один вылет. Расскажите о программе сотрудничества и обмена опытом между специалистами ККБ №1 и соседнего государства.

- В рамках обмена опытом между специалистами соседних государств кубанские медики выполнили 17 уникальных операций в Республиканском специализированном практическом медицинском центре хирургии имени академика В. Вахидова в Ташкенте.

За время поездки хирурги Арсений Попов и Алексей Лищенко выполнили три пересадки родственной печени и панкреато-дуоденальную резекцию.

С Узбекистаном мы сотрудничаем давно. Я сделал там лично семь операций. Мы пересадили три печени. В Узбекистане нет доноров, только родственные пересадки: мама отдает дочери, брат – сестре. Все пациенты живы.

Торакальные хирурги провели семь высокотехнологичных уникальных операций на легких. Детский кардиохирург Георгий Ефимочкин выполнил ряд кардиохирургических операций у детей с пороками сердца.

Министр здравоохранения Узбекистана прислал письмо с просьбой об обучении на базе нашего Научно-исследовательского института 24 человек. И теперь будем учить врачей Узбекистана проводить высокотехнологичные операции. Новые технологии и методики лечения заболеваний стремительно развиваются по всему миру. Обмен опытом между врачами разных стран – это один из «китов», на котором стоит медицина. Ведь в ногу с процессом глобализации, наряду с развитием науки и техники, идет и медицина.

Факты

- 250-350 пациентов в день в среднем оперируют хирурги ККБ №1

- 200 тысяч – количество посещений поликлиники ЦГХ в год

- 3589 человек осмотрено специалистами мобильного медицинского комплекса в 61 населенном пункте Кубани в 2022 г.

- В ККБ №1 нейрохирурги начали работать на микроскопе нового поколения. Расскажите об этом чуде техники и о том, как оно помогает пациентам больницы.

- Первый в России микроскоп нового поколения ZEISS KINEVO 900 установили в операционной «НИИ-ККБ №1». Он был приобретен за счет средств краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие здравоохранения».

Современная модель микроскопа оснащена роботизированной системой управления и визуализации. Благодаря этому сокращается число манипуляций, выполняемых врачом вручную, обеспечивается высокая скорость фокусировки и точность позиционирования, а также достигается непревзойденное качество изображения операционного поля.

Система соединяет в себе возможности современной оптики и цифровых технологий. Микроскоп используют при проведении самых разных микрохирургических и эндоскопических операций на головном мозге, а также при проведении операций на спинном мозге. Благодаря новому аппарату даже самые сложные операции проводятся максимально бережно для пациента, с прецизионной точностью, которая ранее была невозможна.

Также при помощи роботизированной системы визуализации ZEISS KINEVO 900 можно проводить on-line трансляции прямо из операционной для обучения хирургов и обмена опытом.

Хирурги ККБ №1 в среднем оперируют 250-350 пациентов в день

- Такой объем разноплановой помощи требует высокого профессионализма коллектива. Какая работа проводится специалистами ККБ №1 для повышения своего уровня?

- Важнейшей движущей силой ККБ №1 является ее мощный кадровый потенциал. За последние шесть лет на базе больницы 40 сотрудников защитили научно-квалификационную работу с получением ученой степени: 14 из них присуждена ученая степень доктора наук, 26 - кандидата наук. Врачи больницы получили 85 патентов на изобретения. Врачи Центра грудной хирургии не раз становились лауреатами всероссийской премии «Призвание». Из четырех премий, которые есть в копилке краевой клинической больницы, три получили врачи ЦГХ. Сотрудники также участвуют в проведении 150 клинических исследований, в том числе международных.

Кроме того, специалисты Центра грудной хирургии проходят стажировку за рубежом и в ведущих клиниках страны. Более того, ЦГХ стал кузницей кадров для всей России. Его бывшие сотрудники возглавляют отделения в Астрахани, Ростове-на-Дону, Грозном, Ставрополе, в Астраханском, Калиниградском, Пензенском Федеральных центрах, ККБ№2, также клиниках Москвы.

- Подводя итоги уходящего года, обычно строят планы на год будущий. Какие перспективы у ККБ №1 в 2023 году?

- Наши планы на 2023 год – не снижать темпы, проводить еще больше операций. Для этого мы делаем все необходимое. Планируем завершить стройку двух новых корпусов Центра грудной хирургии: в них расположатся рентген-диагностическое и лечебно-диагностическое отделения, объединенные переходной галереей.

Высокое признание

В 2022 году сотрудники «НИИ-Краснодарской краевой больницы №1» получили Государственные награды Краснодарского края, как знак признания трудовых заслуг и большого вклада в развитие страны и края.

- Главный врач ККБ №1, Герой труда Российской Федерации Владимир Алексеевич Порханов награжден орденом Пирогова.

- Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ККБ №1 Алексей Николаевич Федорченко за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края награжден медалью «Герой труда Краснодарского края».

- Заведующая инфекционным отделением № 2 – врач-кардиолог ККБ №1 Зоя Геннадьевна Татаринцева награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II степени.