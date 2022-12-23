Болельщик Зомо стал звездой чемпионата в Катаре. Колоритный фанат футбола вернулся в Краснодар

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Танцы на Невском проспекте в Питере, гимн России на Воробьевых горах в Москве – Зомо стал звездой чемпионата мира 2018 года. Он покорил сердца миллионов болельщиков и уехал в Краснодар.

Камерунец быстро нашел друзей и стал талисманом «быков». Он даже написал гимн команде Сергея Галицкого. Официальный статус песня не получила, но болельщикам точно запомнилась.

Настоящее имя Зомо – Ригобера Еумби. Он остался в России неслучайно. На мундиале 2018 года камерунец переживал за команду Станислава Черчесова. Он даже разукрашивал тело в цвета российского флага и попал на обложки мировых таблоидов

Фото героя публикации

На родине выступление Зомо не оценили. По словам Ригобера, чиновники закрыли ему въезд в Камерун. Так он остался в России и просрочил визу. Она была туристической.

На родине у мужчины остались семья и дети. Они поддерживали общение с отцом по видеосвязи. А в 2019-м подал документы на получение убежища в России, но получил отказ.

Зомо перебивался случайными заработками. Он танцевал и пел у стадиона «Краснодар». И даже женился. Но брак получился недолгим. Он длился всего год.

- По разным причинам у него не получилось наладить достойную жизнь в России, – заявляли друзья Зомо. – В течение трех лет он просто выживал.

Фото героя публикации

А год назад Зомо рванул во Францию – к родственникам. Он поехал в Беларусь, но застрял на границе с Польшей. Почти месяц мужчина выживал с другими африканцами в лесу. Они жили на улице, палили костры, чтобы не замерзнуть, пили из реки и надеялись на чудо. Но его не случилось.

- Нас заставляли постоянно ходить, и холодно было. Опухали ноги. Приходилось снимать обувь, или она рвалась. Руки-ноги шелушились. Я еле ходил, - жаловался Зомо.

Так он решил вернуться в Краснодар. Отдал за трансфер 2500 долларов и через двое суток был дома – на Кубани. И начал копить на новое путешествие – в Катар.

Фото героя публикации

Этот чемпионат мира стал четвертым в жизни мужчины. На дорогу он копил со старшей сестрой и друзьями. Так Зомо исполнил мечту и стал звездой мундиаля. Он мелькал на обложках газет и раздавал интервью на ТВ.

- Я брал билеты для перепродажи. Дожился ночи и сбывал проходки, а сам брал новые. И шел на матч, – делился Зомо.

Так камерунец зарабатывал на жизнь в Катаре. А обходилась она недешево. Цены на отели на мундиале начинались от 150 евро.

- Но мундиаль завершился, а я вернулся в Краснодар, – заключил Зомо.

Оставаться в Катаре, как в России в 2018-м, Зомо не стал. Он вернулся к друзьям – на Кубань. И ждет следующего мундиаля – в США, Канаде и Мексике.