Собирают как конструктор. Проследили путь «буржуйки» от завода до зоны спецоперации

Блогер Юрий Озаровский детально снял одну из окопных печек и рассказал, каким образом бойцы используют ее. Фото: t.me/MoreOz

Печки-«буржуйки» на передовой — незаменимая вещь. Ее можно использовать как для обогрева, так и для сушки вещей и приготовления пищи. Чтобы наши военные не замерзали, кубанские заводы стали изготавливать особенные печки. Еще на этапе изготовления мастера учитывают непростые полевые условия бойцов, потому стараются делать такого помощника легким, но максимально практичным. Один из таких заводов, который выпускает «буржуйки», расположен в Новороссийске. Вместе с известным блогером из Анапы Юрием Озаровским мы проследили путь печек от завода и до фронтовой зоны.

Предприятие, в котором ежедневно кипит работы, разделено на несколько зон. В самом просторном помещении идет нарезка деталей для разборной печи. Используют, к слову, 2-миллиметровую сталь, потому что это самый практичный и недорогой материал. Что важно, лист металла выдерживает все температурные режимы.

- Все детали у нас приходят как конструктор сюда. С использованием ЧПУ (специального станка - прим.ред.) идет прикладка, потом обварка, зачистка. И уже потом отправляем готовые изделия на покраску, - рассказывают на предприятии.

Кстати, окрашивают печки специальной краской - термостойкой. Она выдерживает до 1200 градусов! Заключительный этап - сушка. После чего издели выставляют на поддон на отгрузку.

Блогер детально снял одну из окопных печек и рассказал, каким образом бойцы используют ее.

- Как правило, сверху ставится кастрюля. А вниз в отск закидывают бревно или дрова. Огонь горит и дает большое тепло, а также разогревает пищу, - рассказал Юрий Озаровский. - Именно такие печи ребята берут с собой в походы, когда, допустим, идут в атаку, когда держат позиции.

Напомним, о каждой поездке в зону спецоперации популярный блогер рассказывает в своих видео. Юрий Озаровский снимает каждый момент «командировки», чтобы рассказать о том, какой подвиг выполняют наши военные, вместе с тем - отчитывается за переводы неравнодушных подписчиков. На суммы, которые перечисляют люди, удалось закупить немало вещей и снаряжения для участников СВО.

Во время очередной гуманитарной миссии у волонтеров были трудности. Выехав из Краснодарского края, один из груженных вещами и снаряжением для бойцов УАЗик едва не перевернулся. Но трагедии удалось избежать.

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