Краснодарские активисты собирают на «буханку» для медиков ЛНР

Очередные машины нужны медикам. Фото: Марина Репещук

Краснодарские активисты открыли сбор денег на приобретение техники для медиков ЛНР. Автомобиль планируют отвезти в военный госпиталь в Попасной. Там ежедневно спасают бойцов, но возить пациентов не на чем – старые машины оказались разбиты.

- На данный момент мы собрали 95 тысяч рублей. В последние месяцы цена на «буханки» выросла. Самые дешевые стоят от 300 тысяч рублей, - рассказала «КП»-Кубань» общественница Марина Репещук.

Деньги собирают всем миром – кто-то пересылает 100 рублей, некоторые дают солидные суммы. Так, пенсионерка Наталья выделила из своего бюджета 50 тысяч рублей. Она помогает бойцам с самого начала СВО – то теплую одежду принесет, то продукты.

- Краснодарцы активно включаются в помощь. Это и предприниматели, и транспортные предприятия, и Общественная палата города. Все вносят свою посильную лепту. Так и получается, что мы все вместе делаем одно большое общее дело, - говорит Репещук.

В октябре активисты и общественность отправили две «буханки» для нужд военного госпиталя в ДНР. Врачи остались без техники после бомбежек. Был объявлен сбор денег и благодаря предпринимателям, работникам нескольких предприятий и простым жителям Кубани удалось купить две «буханки».

КАК ПОМОЧЬ СО СБОРОМ

Можно перечислить любую посильную сумму.

4276 3000 3346 6353 (Сбербанк)

Получатель: Михаил Юрьевич, с комментарием - на «буханку».

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