Отобрал телефон и 2 тыс рублей. Увидев переписку своей подруги с 17-летним парнем, ревнивый ухажер поставил незнакомца на «счетчик»

Дело передано в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре ревность стала поводом для преступления. Местный житель заподозрил свою подругу в измене с несовершеннолетним. По переписке он вычислил подозреваемого любовника и поставил его на «счетчик».

Ревнивый ухажер договорился о встрече с незнакомцем. Мужчина пришел со своим знакомым и начал наседать на парня с надуманными претензиями и подозрениями.

- 9 сентября 2019 года обвиняемый вступил в преступный сговор с 34-летним гражданином (обвиняемым) и, встретившись с 17-летним парнем, они потребовали загладить перед ними свою вину материально: передать им денежные средства в сумме 2 тыс. рублей, после чего ударили по лицу и туловищу потерпевшего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Опасаясь за свою здоровье, гражданин передал им требуемую сумму.

Один из нападавших решил воспользоваться ситуацией и снова позвонил молодому парню. Он назначил место встречи для урегулирования конфликта. В этот же день они увиделись.

- Нападавший вновь стал высказывать угрозы применения насилия и потребовал от него передать сотовый телефон, стоимостью более 12 тыс рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как удалось узнать «Комсомолкой правде» - Кубань», за грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы. Дело передано в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

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