Праздник в зоне спецоперации. Адыгея направила новогодние подарки участникам СВО

Бойцы получат не только предметы первой необходимости, но и подарки. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее подготовили новогодний гуманитарный груз в зону спецоперации. В этот раз бойцы получат не только вещи первой необходимости, но и праздничные наборы.

- Грузы мы отправляем регулярно, но этот особенный. Впереди - Новый год! И хочется, чтобы праздник бойцы ощутили и вдали от дома, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Праздничный канвой уже отправился из республику в зону СВО. К сбору посылки подключилось максимальное количество человек. Взрослые приносили вещи по запросам мобилизованных. Собрали одежду, продукты питания и предметы личной гигиены. Маленькие жители республики принесли рисунки и самодельные новогодние игрушки. Чтобы бойцы ощутили теплоту и атмосферу Нового года.

Кроме того, новогодние подарки были отправлены и в подшефный Генический район Херсонской области. Для каждого ребенка залог успешного праздника - сладости. Именно поэтому из Адыгеи отправлено 12,5 тысяч наборов конфет местным ребятам. Подарки уже отправились к маленьким получателям.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», с начала спецоперации бойцам было отправлено около 250 тысяч гуманитарного груза. На данный момент идет подготовка следующей машины.

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